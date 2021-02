El famoso cuento del tío

El 4 de febrero pasado recibí un llamado a mi teléfono fijo, preguntando por mi persona. Quien estaba hablando era según me dijo una amiga de muchísimos años y habíamos sido compañeras de trabajo. Me dijo que el Banco Nación estaba retirando los viejos billetes para cambiarlos por otros, dado que les iban a dar otra tipografía. Como creí en el mensaje, no dudé de su palabra, mal echo, debí cortar. Me dijo que preparara un paquete con lo que tenía y que un señor del banco pasaría a buscarlo, me dio su nombre, Sebastián González, interno 132. Pasó por mi casa, me dijo que era empleado en tesorería y se llevó una importante suma de dinero que tenía para la atención de mi salud, tengo 82 años. No reaccioné, pues estaba obnubilada por estar durmiendo la siesta y haber ingerido un medicamento. Apenas se retiró, traté de llamar al teléfono de la que decía ser mi amiga y estaba desconectado. Al día siguiente denuncié al 911 siendo atendida deferentemente y me indicaron que hiciera la denuncia en el Centro Territorial de Denuncias. Fui atendida por un abogado que tomó mi denuncia, me dio copia y me dijo que en esos momentos lo pasaba a la fiscal para la iniciación del caso. Quiero resaltar la excelente atención. Hoy estoy esperando noticias y he designado a una abogada, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Se que la noticia se hizo viral ya que hubo en la zona tres casos iguales.