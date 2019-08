El éxodo jujeño

El general Manuel Belgrano al mando del Ejército Patriota el 23 de agosto de 1812 inició el histórico y heroico éxodo del pueblo jujeño hacia Tucumán. Sabía que desde el norte avanzaban los realistas al mando de Pío Tristán, desde junio de 1812; por ello escribió al gobierno central: "El enemigo viene sobre mí, necesito ayuda", y como no tuvo respuesta publicó un Bando con la orden de "tierra arrasada para los invasores; no dejar casas en pie, ni alimentos, llevarse los enseres, los carros, los animales de transporte, los objetos de hierro y las mercancías". Así emprendió el éxodo con mujeres, con sus niños, hombres mestizos, negros, mulatos y pueblos originarios de la sociedad virreinal. Los sacrificados caminantes de este pueblo jujeño intuyeron que su jefe era culto, honesto, inteligente y religioso; fueron fieles seguidores de su proyecto. Con esa idea, con fuerza y voluntad, marcharon. El general Belgrano, oficiales y suboficiales estaban emocionados, veían el entusiasmo cívico, sabían que era el inicio de la guerra de la emancipación argentina y que cumplirían con el objetivo de "enarbolar la bandera celeste y blanca, luego de una resonante victoria". El pueblo jujeño en marcha caminó casi 300 kilómetros. Belgrano llegó a Tucumán, reorganizó el Ejército, levantó la moral y obtuvo la victoria de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, en ella luchó Manuel Ascencio Padilla con sus mejores jinetes; y cinco meses después triunfó en Salta el 20 de Febrero de 1813, en el Campo de Castañares. De este modo consolidó el triunfo, fueron expulsados los realistas y se retuvo la integridad territorial; en ella participaron los soldados jinetes de Martín de Güemes. El gobierno de Buenos Aires anunció a Belgrano un premio de 40.000 pesos fuertes, de inmediato agradeció y lo donó para construir cuatro escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, "pues el triunfo es del pueblo que ya no volverá a ser esclavo, habrá independencia y libertad" -dijo-.

Mi eterno agradecimiento

Quería expresar mi eterno agradecimiento por la atención recibida en Pami I, unidad coronaria, en el tercer piso de internación. Ingresé por un problema delicado de corazón. Para todas las enfermeras, médicos, empleados de limpieza, camilleros, para todos ellos un abrazo gigante de alguien que nunca se olvidará de todas las atenciones recibidas. También una mención especial a los doctores Lucas Medizza y Roberto Largi, servicio de cardiología, y para mi doctor del corazón, Enrique Bottero. Siento un profundo agradecimiento por Pami I y por el sanatorio de calle Laprida al 1000, donde también me hicieron estudios.

Mario Zanotti

Feliz cumple, escuela querida

El motivo de la presente es porque el pasado 24 de agosto celebramos el 125º aniversario de la Escuela Nº 284 "General José de San Martín" de la localidad de Centeno. Hoy nosotros estamos cursando el último año en esta escuela, pero también concurrieron nuestros padres, abuelos, hermanos. Por eso es que la felicidad y gratitud es inmensa, por todo lo que nos brinda y ayuda día a día. Es difícil contar en pocas palabras nuestros años pasados por esta institución, como promoción 2019 estamos orgullosos de compartir los 125 años rodeados de nostalgias, muchos recuerdos y gratos momentos. Hoy a la escuela le decimos: "Estos años nos albergaste dentro de tus aulas, tu patio, y nunca olvidaremos las vivencias, actos, jornadas, veladas, viajes, reuniones, charlas; risas, enojos, alegrías, juegos, y ansias esperando las campanadas de entrada y salida, marcando los encuentros y despedidas con los compañeros. Hoy nos encontramos transitando el último escalón y tú luciendo nada menos que 125 años de vida. ¡Feliz cumpleaños, escuela querida!"

Alumnos de 7º grado y docente Rosana Mancini

Con frío y más de un año sin gas

Somos alumnos de la Escuela Primaria Nocturna Nº 13, de bulevar Avellaneda 193 bis. Queremos informarles que ya hace más de un año que estamos sin gas. A esta escuela vienen personas mayores y algunas ya dejaron de asistir por el frío. Nosotros venimos de trabajar con mucho esfuerzo, y la verdad es que con el frío no se puede estudiar. Quisiéramos que el gobierno de Santa Fe nos escuche y nos dé uno solución, ya que hicimos varias movilizaciones y todavía no hay ningún resultado. A la espera de una pronta y favorable respuesta, lo saludamos muy atentamente.

Alumnos de la Escuela Primaria Nocturna Nº 13