El eterno Maquiavelo

En "El Príncipe" Maquiavelo describe: "La necesidad de los políticos de sumar votos los lleva inexorablemente a jugar con la sensibilidad humana. Demagogia esta que no siempre es usada para el bien del hombre y de sus intereses, y que termina creando a veces dictaduras oprobiosas, o gobiernos corruptos, como queda demostrado a través de los años". Aconsejando al príncipe decía: "El príncipe debe ser virtuoso, advirtiendo que de ninguna manera se puede llamar virtud el matar a sus ciudadanos de hambre, traicionar a los amigos, mentir o contradecirse públicamente, carecer de piedad y religión, ya que esto puede permitir el mantenimiento del poder pero jamás significaría lograr trascender como persona, ni mucho menos alcanzar la gloria". En referencia a su crítica sobre las bondades y maldades que habitan eternamente en el hombre, expresaba: "Los hombres públicos son tan simplotes, y se atienen tanto a las necesidades privadas, que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. El vulgo, en su eterna necesidad de creer en alguien o de obtener algo, o algún beneficio, se ilusiona siempre ante cualquier promesa, ya que su necesidad lo lleva a creer en cualquier cosa en un mundo donde pasa también cualquier cosa, donde todo es posible. Establecido de ese modo el escenario y el guión a seguir, es en esa realidad donde la demagogia encuentra su fuente primaria". La historia nos sigue sorprendiendo. Los procesos de disgregación, enfrentamientos, mentiras y falsedades como aquellas del siglo XIV mantienen vigente el pensamiento de Maquiavelo, demostrando que el hombre en su esencia ha cambiado muy poco, casi nada.

Norberto Ivaldi

Para el bien de todos los argentinos

Por suerte parece que los políticos, luego de la semana revolucionada por la escalada del dólar y sus consecuencias, se están ocupando de la gravedad de la situación y ya se esperan otras medidas económicas por parte del gobierno que puedan mejorar la economía y la confianza de la gente. También la oposición, mediante un proyecto de ley, quiere crear un comité de crisis para frenar el impacto de la megadevaluacion que se avecina y que redundará en la suba de los precios y disminución del poder adquisitivo del salario. Por supuesto que no debemos tener en cuenta las desgraciadas declaraciones de la señora Carrió, hablando de un plan desestabilizador, como si los jubilados y asalariados fueran los que compran los dólares en vez de los poderosos, amigos del oficialismo. Por otro lado, se comentaba, de un llamado a la oposición para debatir y unir criterios, cosa que sería un acto de grandeza por parte del gobierno y los demás partidos. Ojalá podamos ver que de una vez por todas, los representantes del pueblo se pongan los pantalones largos, dejen a un lado las diferencias políticas y se ocupen de la situación del país para el bien de todos los argentinos.

Esteban Giannuzzi

Paremos con esta locura (IV)

En respuesta al señor Juan Pablo Zucco que el 5 de septiembre publicó una carta en respuesta a mi publicación anterior, quisiera ilustrarlo acerca del tema que aparentemente desconoce en profundidad. Según Zucco, los "gobiernos comunistas" son proaborto, pero como él mismo llama a realizar búsquedas por internet para informarse mejor sobre el tema, de la misma manera lo invito a él y a cualquiera a buscar en internet la definición de "comunismo", y podrá comprobar que es un oxímoron decir "gobierno comunista" tal como lo sería decir "religión atea", ya que por definición el llamado "comunismo" es un sistema político en el cual no sólo la propiedad privada ha sido abolida sino también el Estado, ergo ningún Estado-Nación puede ser un "país comunista" como tampoco una religión puede ser atea. En todo caso han existido países cuyo sistema ha sido el socialismo, y digo que ha sido y no que actualmente los sigan siendo ya que ni Cuba ni Vietnam lo son, países donde el capitalismo se ha convertido en su sistema dominante al igual que el nuestro. En la actualidad, sólo Corea del Norte mantiene un sistema socialista, y por eso mismo en ese país tal como en la URSS en 1936, no existe tal cosa como el aborto liberal promocionado en occidente por los partidos políticos dominantes de nuestro sistema, ese mismo sistema capitalista que es el que impera en todos los países del mundo, con lo cual no es realista culpar al marxismo por el aborto ni por los altos índices de pobreza ya que todos los países africanos y sudamericanos donde la pobreza abunda son precisamente países capitalistas con gobiernos anticomunistas, y esos mismos gobiernos promueven el aborto para reducir la tasa de natalidad del lumpenproletariado al que la elite parece molestarle tanto, lo cual no sorprende ya que cumplen con el mandato de Thomas Malthus, que de marxista no tenía nada. El primer país en impulsar el aborto en masa fue la Alemania Nazi, precisamente para sus fines eugenésicos de reducción de la población "no aria".

Mathias Orué Suleimán





Nueva versión de Bonnie and Clyde

Clyde Barrow fue un asaltante de bancos de Estados Unidos. Luego de salir de prisión, en plena Gran Depresión de los años 30, conoció a Bonnie Parker, una chica de pueblo que se sentía aburrida, y que decidió acompañarlo en sus tropelías. Cuando constataron que estaban hechos el uno para el otro, decidieron formar una banda de malhechores con algunos familiares y amigos. La banda, con Bonnie y Clyde a la cabeza, protagonizó una escalada de atracos y crímenes cada vez más brutales. En su raid delictivo por el medio oeste, el oeste y el sur de Estados Unidos, dejó a su paso un rastro de muertes y delitos, atrayendo tras de sí a la policía. Con el tiempo, los miembros de la banda fueron cayendo uno a uno. Al final, también la pareja murió, acribillada en una emboscada policial. Existe una gran diferencia entre la mítica pareja norteamericana y la pareja presidencial compuesta por Néstor y Cristina, que gobernó nuestro país durante 12 años. Esa marcada desigualdad reside en la forma de infringir la ley, dado que en el caso de Cristina y Néstor, en sus delitos no hubo violencia. Sin embargo, en lo esencial, las distancias se acortan bastante: ambas parejas delinquieron de un modo increíble. En ambas, sus integrantes eran el uno para el otro. Y ambas formaron con familiares y amigos una banda para robar. La pareja foránea saqueaba bancos, mientras que la nuestra le robaba al Estado, es decir al pueblo argentino. En cuanto a Cristina y Néstor, recordemos que, en forma indirecta y debido a la corrupción que promovieron, se dieron muchas muertes que podrían haber sido evitadas. El desvío de fondos y la falta de controles que se produjeron en determinados ámbitos durante sus mandatos facilitaron las tragedias de Río Turbio (2004), de Cromañón (2004) y de Once (2012), y la inundación de La Plata (2013). Estos cuatro episodios totalizaron 348 muertos. A ello se suman muchos miles de personas que perecieron o quedaron con graves secuelas en accidentes de tránsito, por la obsoleta infraestructura vial. Así las cosas, el resultado final de estas dos parejas no fue muy diferente.

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Marcos Juárez (Cba.)