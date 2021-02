El Estado no cumple

Cuando se comenzó a vislumbrar el surgimiento del Estado, allá por 1810, sus funciones eran: administrar la economía estatal, promover el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos, mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, entre otras. De acuerdo a esto el Estado debería brindar un servicio a la sociedad para protegerla, ordenarla y permitirle progresar. Actualmente, la administración del Estado favorece a los gobernantes, se utiliza para generar voto y se implementan las dinastías familiares que viven del dinero público. La educación no interesa, cuanto más ignorante, más obediente y más dependiente de un Estado que los solvente es mejor y conviene más. La salud, tampoco interesa, no se invierte en ella y ahora se pretende destruir la medicina privada. Las obras sociales sindicales en lugar de beneficiar a los afiliados colaboran con los sindicalistas cada vez más poderosos. En seguridad las leyes protegen a los delincuentes, incluso se los libera o se culpa a quien accede a la defensa propia. Ciudadanos desesperados porque no pueden parar la ola de robos y ven cómo se ataca la propiedad privada e incluso la vida. En conclusión, la educación, la seguridad y la salud no genera plata entonces se apuesta a la administración económica del Estado porque eso sí cada vez enriquece más a los políticos y dirigentes. Creo que la función del Estado no se está cumpliendo.