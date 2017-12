El espíritu incaico y la argentinidad

El Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, está en proceso de restauración, como verán los rosarinos y los turistas. Esta tarea de embellecimiento me dio pie para reflexionar que el pueblo argentino es "crisol de razas". La bandera argentina, en su franja blanca, presenta un sol incaico diseñado por Juan de Dios Rivera, (1760-1843), grabador cusqueño, "descendiente de la Realeza Incaica". Manuel Belgrano, hijo de un ligur, creador de la bandera celeste y blanca en Rosario, que conoció al pueblo del Alto Perú, presentó un proyecto en el Congreso de Tucumán tendiente a "coronar un rey de aquella Argentina naciente, a un descendiente incaico" con el apoyo de San Martín, Güemes y el congresal tucumano Thames, "porque en estas regiones los nativos son mayoría y verían con agrado a un jefe que los comprendería y que haría cumplir los tres mandamientos: no robar, no mentir, no holgazanear y dentro de 200 años verán los resultados". La moción no fue aceptada, pero por la influencia incaica para que se conociera en forma rápida la decisión de "Libertad e Independencia", los congresales resolvieron que la redacción del Acta de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 9 de julio de 1816, "fuera traducida al quechua y también al aymará". El pueblo del noroeste argentino, en su mayoría incaico, fue mencionado en nuestro Himno Nacional: "Se conmueven del Inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos, de la Patria el antiguo esplendor". Letra de Vicente López y Planes, abogado y político (1785-1856). El arquitecto Angel Guido (1896 -1960), director del "Proyecto Invicta" que ganó con sus colaboradores el concurso para construir el Monumento Nacional a la Bandera, colocó el sol incaico en el sitio más alto de la torre en los cuatro puntos cardinales. Todo ello podrá ser reducido a la categoría de "folclórico", pero es parte de la historia profunda de América del Sur, porque la presencia de la cultura incaica en los orígenes de la argentinidad es innegable. Muchos soldados que entregaron sus vidas en sucesivas batallas eran aborígenes o afroamericanos, hombres y mujeres como el "Regimiento de Pardos y Morenos, unidad militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata que participó en la mayoría de las campañas militares de la Guerra de la Independencia argentina hasta su disolución en 1816, estaba compuesto por soldados mulatos libres y negros libertos". Entre ellos "Falucho, María del Valle, las Damas Cochabambinas", y otros que recordamos con "la llama votiva al soldado desconocido", como podemos ver en el Monumento Nacional a la Bandera. Todos somos argentinos, habitantes de este bendito suelo.

Luis Angel Maggi

Señores, ¿en qué quedamos?



Con motivo del trabajo llevado a cabo en el submarino ARA "San Juan", la entonces presidente de la Nación, Cristina Kirchner, por cadena nacional declaró que implicó 250.000 horas hombre. Su ministro de Defensa, Agustín Rossi, por la Televisión Pública, sostuvo que fueron medio millón de horas hombre. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.

Entre el cobro de plus y las dietas



La ley provincial prohibiendo a los médicos cobrar plus, de la que se jactan sus promotores, me obliga a concurrir a las consultas acompañado por un escribano para que levante un acta cuando me exijan el pago de dicho incremento. De otra manera no puedo hacer la denuncia por falta de prueba. ¿No sería más beneficioso una ley prohibiendo a los legisladores cobrar dietas?

No abandonen la búsqueda



La noticia de que la Armada Argentina suspendió la búsqueda del submarino ARA "San Juan", desaparecido el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, es una vergüenza para este país repleto de controversias de distintas índoles que la ciudadanía común debe tolerar y no las entiende por inverosímiles y descabelladas. Seré breve porque no merece más reflexiones de las que se han dado durante tantos días de la búsqueda de nuestros marinos argentinos. Los familiares luchan en soledad, tan perdidos en el tiempo como lo son sus marineros en alta mar. Quisiera preguntarles a la Armada y al gobierno, ¿qué pueden pensar los países internacionales que nos han brindado tanto apoyo de toda naturaleza? ¿Qué pueden pensar los 4.000 colaboradores anónimos que trabajaron incansablemente hasta reunir lo necesario tendiente a no fracasar la búsqueda de nuestros queridos tripulantes? El sólo pensar que están deambulando en un mar perverso que no colaboró con este encuentro tan deseado por "todo el mundo" nos eriza la piel. Aún sin conocerlos mi congoja se vuelve impotente. Siento amargura y desolación, pero no pierdo las esperanzas.

Por qué el 8 de diciembre



El Día de la Inmaculada Concepción se festeja cada 8 de diciembre en el mundo cristiano. Y ello es así porque el 8 de diciembre del año 1854, en la Bula o Documento Pontificio del Papa Pío IX, denominada Ineffabilis Deus, la Inmaculada Concepción de María quedó consagrada como dogma; como doctrina revelada por Dios. El Papa Pío Nono formuló el anuncio desde la Basílica de San Pedro en Roma, ante la presencia de numerosos dignatarios de la Iglesia y embajadores. A continuación comenzaron a sonar al mismo tiempo campanas en las 300 torres de la ciudad, y miles de palomas adornaron el cielo romano. Lo mismo sucedió en casi todo el universo de Cristo. A partir de entonces, la fecha del 8 de diciembre quedó instituida para los católicos como Día de la Inmaculada Concepción de María. Para ese universo religioso, María, que en hebreo significa "señora", es junto a Jesucristo la figura más radiante que ilumina la fe de los fieles; no en vano la Iglesia la considera Madre de Dios y la llama bienaventurada Virgen María. Por su parte, la conocida oración dice: María llena eres de gracia. Es que en la Anunciación, otro de los momentos cumbres en la historia bíblica, el Arcangel Gabriel le comunicó que por obra del Espíritu Santo sería la madre de Jesús "el salvador". Si bien la Virgen es una sola, sus apariciones en el mundo contadas por sus azorados testigos, le han dado otros nombres como Lourdes, Fátima o Guadalupe; y ha sido presentada en su iconografía con rasgos propios de la región donde se hizo visible. En nuestro país, la aparición de su imagen en diferentes lugares le ha asignado un nombre particular, como el de la Virgen morena del Valle de Catamarca. En otros casos la Virgen se empeñaba en quedarse en un determinado sitio; así ocurrió con la también morena Virgen de Itatí, con la Patrona de la ciudad de Rosario y con la Virgen de Luján que fuera llamada "la patroncita morena", y declarada Patrona de Argentina. Estos nombres especiales se denominan advocaciones. En fin, cada 8 de diciembre la grey católica, algunas expresiones del cristianismo, y en general quienes veneran a la Virgen, celebran alborozados, el hecho que dio comienzo a un cambio en la historia de la salvación espiritual de la humanidad: la Inmaculada Concepción de María.

Un hombre informado es un hombre libre



Leyendo la letra de la canción "Creo" que interpretaba "Callejeros", me encontré con una desafortunada expresión que dice "no creo en el circo de la información". Devaluar de esta manera la importancia de la información es más que una insensatez muy grande, ya que transmite desánimo, confusión e induce al error en la lectura que se hace de la realidad en la que uno vive. En un gobierno de derecho, la información juega un papel fundamental en el éxito de la gestión gubernamental y en el consecuente bienestar de la población. "Un hombre informado es un hombre libre", decía una vieja publicidad, en un acierto magnífico de lo que expresaba. Obviamente, siempre que la información sea verdadera y carezca de parcialidad. Que no sea manejada como lo hizo el gobierno anterior, que invirtiendo más de 1.000 millones de pesos anuales en propagandas y mentiras, llegó al extremo de crear una Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a través de la cual intentó apoderarse del pensamiento político, cultural e ideológico de los argentinos, desatendiendo que Jesucristo dijo "la verdad los hará libres", y que la verdad de la información periodística, debe ser un reflejo de la verdad de Dios.

Submarino ARA "San Juan"



Me imaginé, en una de estas brumosas mañanas de olas y mezquinos rayos de sol, ver tu fantasmagórica figura recortada en el horizonte emergiendo del mar, torrentes de agua salada como lágrimas en una corte interminable cayendo a ambos lados a medida de tu aparición, en la cubierta formados los 44 tripulantes en la rutina de saludar el ingreso a la base y escuchar la palabra mágica sin novedad. En nuestros corazones estarán presentes por siempre. No quiero aún rendirme ante la evidencia, sé que están allí custodiando nuestros mares y si algo trágico ocurrió lo hicieron en cumplimiento del deber, no hay mejor ocasión para entregar el alma a Dios en función de una misión para la cual han sido elegidos. Nosotros desde la seguridad de la superficie y en la tierra nos queda sólo esperarlos y alentar siempre un día más la posibilidad de encontrarlos. Valerosos hombres de nuestra Patria y Armada, nuestro eterno agradecimiento.

Roberto Rubén Sánchez