El empleo de armas de fuego

El 6 de diciembre, en esta sección, quien se identifica con el DNI 21.653.863, se refirió a la resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación, y expresó textualmente: "Fuerzas de seguridad mal entrenadas, portadoras de escaso cerebro y discernimiento decidirán por capricho o cobardía quién debe morir. En un país en donde la eutanasia y el aborto siguen siendo un delito, en el cual no se aplica la pena de muerte, ni se concibe el suicidio como un derecho individual, el darle a estos señores y señoras la facultad de matar es aberrante". Me permito responderle a esta persona, que su diatriba no sólo es un agravio a los hombres y mujeres que todos los días se juegan la vida para proteger a quienes ni siquiera conocen, sino que se convierte en un manifiesto de discriminación a un sector de la sociedad que viste uniforme. Desde que se dio la disquisición sobre este protocolo, que de ninguna manera puede subsumir a la ley, han aparecido los que insisten en tirar piedras contra los ciudadanos honestos que sólo quieren vivir en paz. Es cómodo emitir opinión cuando nunca se ha estado frente a un individuo sin el menor respeto por la vida de los otros, que apunta con su arma a un policía que repetidamente le indica que deponga su actitud. Sólo el uniformado que se ha visto en situaciones de este tipo, sabe de qué se trata... Y también los ciudadanos, víctimas de las tropelías de los malhechores. Los policías y ciudadanos muertos o heridos por el gatillo homicida de la delincuencia, y sus familias devastadas, no se merecen observaciones tan ofensivas.

Comisario general (R) Mariano Savia, ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe



Falsa inauguración en La Florida

El 4 de diciembre, en un portal de noticias, apareció una nota sugestivamente falaz e inexacta. Allí anunciaban obras para mejorar la accesibilidad al balneario La Florida. Pero nada de lo que se indicaba era real. La senda que se menciona estaba colocada fuera de lugar y sumamente deteriorada. Según nos indicó el personal del balneario, esto fue producto de los juegos de playa llevados a cabo ese fin de semana. El local sanitario a inaugurar estaba a medio adecuar (es un sanitario existente al que se le ha hecho un lavado de cara). La obra estaba inconclusa y el local bastante sucio. Las "inauguraciones" que se pensaban realizar no responden a obras nuevas, sino a otras ya existentes con alguna mejora. Este estado de cosas fue puesto en conocimiento de los presentes. Los periodistas que esperaban cubrir la nota de esta "inauguración" se retiraron de inmediato. Sugestivamente, en este acto, Antonio Bonfatti lanzaba su campaña a gobernador. Seguramente había una necesidad de llegar a la sociedad para demostrar lo que no son. La realidad es que el socialismo hace poco y mal. A las pruebas me remito.

Mario Oscar Buss

DNI 11.939.019



Alcohol a menores

Asistí a la graduación de mis sobrinas que se hizo en un salón de eventos en Ibarlucea. Para llegar a este lugar es necesario tomar la peligrosa ruta 34, que tiene el triste privilegio de ser una de las rutas que más muertos por accidentes de tránsito tiene. Para ser breve, luego de la comida, aproximadamente a la una de la mañana se habilitaron dos barras donde la entrega de tragos fue masiva e indiscriminada para la gran mayoría de menores de edad. La música poco ayudaba a despejar un poco, sino que suponía un verdadero aturdimiento. Obviamente, en las barras no había ningún control de si entregaban los tragos a chicos de 15, 16 o 17 años, porque como sabrán los egresados tienen amigos y hermanos menores que asisten a estas fiestas. Yo fui con mi familia conduciendo mi auto, por lo que no bebí absolutamente nada. Pero para mi sorpresa vi a varios adultos conductores, que bebían cuando sabían que luego tenían que regresar por la 34. Hace cuatro años, dos de las graduadas y dos sobrinos más perdieron a su madre en el recordado accidente de Victoria, en la ruta que la une con Nogoyá, donde un remisero trucho de 30 años venía a los tumbos, alcoholizado y con cinco chicos cuyo promedio de edad no superaba los 20 años, todos muertos en el accidente que causó por esta moda de darles alcohol en forma indiscriminada a los jóvenes. ¡Así tratamos a nuestros hijos? ¿Qué esperamos que sean el día de mañana? ¿Una sociedad con alto grado de adicciones, poco compromiso y poco respeto a las normas de convivencia? Reaccionemos, antes de que sea demasiado tarde.

Osvaldo José Leardi