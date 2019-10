El ejemplo de Ricardo Balbín

Julio de 1974. El caos y la violencia imponían sus códigos. El diálogo y la tolerancia habían sido sepultados por una violencia desenfrenada y despiadada. El primer día de ese mes el presidente Perón dejaba este mundo. Su lugar fue ocupado inmediatamente por la vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón. El deceso del líder había shockeado a la población. El vacío de poder había comenzado a palparse ya durante las exequias de rigor. Hubo, sin embargo, un político que intentó aportar un poco de cordura, de racionalidad. Ese político fue Ricardo Balbín. El dirigente radical había sufrido en carne propia la intolerancia de Perón durante su apogeo como presidente, a tal punto que supo en carne propia lo que significaba estar preso por razones políticas. Motivos le sobraban para guardarle a Perón un profundo rencor. Sin embargo, en aquella hora crucial del país archivó todo sentimiento de venganza y decidió despedir a Perón de una manera que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos. En un histórico discurso pronunciado en el Congreso Nacional expresó, sobre el final, lo siguiente: "Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto, para servir a la permanencia de las instituciones argentinas, que usted simboliza en esta hora". Quiera Dios que a partir del 10 de diciembre el ejemplo de Balbín oriente el accionar del nuevo presidente que se hará cargo del país en circunstancias sumamente complicadas.

Hernán Kruse

Mi eterno agradecimiento

A fines de julio me realizaron un bypass coronario en el Instituto Cardiovascular de Rosario. Quiero agradecer a todo el personal que conforma el instituto por el profesionalismo y la contención brindada a los pacientes durante estos difíciles momentos. A todos ellos que demuestran diariamente su vocación de servicio, mi eterno agradecimiento.

Oscar Pedro Chiocchini

DNI 6.139.542

La "alegoría de la caverna" hoy

Ya los antiguos atenienses, a través del filósofo Platón, planteaban las argucias del poder para someter a las personas a través de "instalaciones supuestamente libres". La "alegoría de la caverna", en el libro VII de La República, ilustra una caverna donde las personas desde que nacen están encadenadas a sus asientos, de tal forma que no pueden girar la cabeza y ver lo que ocurre detrás. A la entrada de la caverna hay un fuego que proyecta las sombras de los hombres que caminan portando objetos, hablando, pero nadie puede verlos. Todos están condenados a asistir a la proyección de las sombras que se toman por realidad. Si alguien tuviese la posibilidad de liberarse y salir al exterior vería la realidad del mundo y el engaño al que estaba sometido, y si pudiese volver y contarlo no sería muy creíble. Ante la proximidad de las elecciones no dejan de pasar personas y objetos proyectando sombras. Se promocionan con todas las leyes del marketing. Queriendo decir tanto, obstruyen el acceso a la verdad. Imágenes y palabras ajustadas a las reglas de la publicidad ofenden nuestra ciudadanía. ¿Por qué no presentar las propuestas y formas de acceso a su realización formalmente? Parece que el ahorro de confusiones y dinero no es virtud de los políticos.

Beatriz Salto

La desaparición del radicalismo

Existe, aun en dirigentes radicales, la idea de la desaparición de la fuerza más antigua de nuestra política. Lo señalamos cuando cada partido buscaba nombres partidarios para darse un toque de historia y transparencia. Fue con Menen, Kirchner, Massa y Lavagna. Por ello, la elección de Mendoza es un claro ejemplo de radicalismo en la gestión de gobierno y accionar político. Sin confusiones, el radicalismo mendocino con dirigentes ejemplares logra mostrar en forma contundente un galardón a la política nacional.

José Bielicki

Presidente del Grupo Progreso UCR

Diputado Nacional (mc)