El diario de papel

El 4 de noviembre de este año llegó a nuestro país la investigadora y académica de la Universidad de Texas (EE.UU.), Iris Chyi; invitada por Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas). Iris dijo que después de dos décadas de experimentación en el terreno digital y, a partir de la aparición de las primeras páginas web a principios de los 90, en EE.UU. los ingresos de los diarios siguen correspondiendo en un 90% al papel. La aparición de los e-readers, luego las tablets, los smartphones, los smartwatches y los dispositivos de realidad virtual fueron presentados como la salvación del periodismo. Al poco tiempo quedó demostrado que no lo eran. Quedó probado que no es rentable, como lo prueban los números en rojo del "New York Times", con una pérdida en su balance trimestral de 2017 de 58 millones de dólares. En referencia al diario de Nueva York, en el siguiente trimestre de 2018, los suscriptores del "New York Times" generaron 98 millones de dólares contra 162 millones del papel. Con esta nota que salió en el diario La Capital de nuestra ciudad, el día mencionado anteriormente, he querido sintetizar lo que dijo la investigadora Iris Chyi y concatenarlo con una inquietud que tengo. La misma es la siguiente: las letras de diarios, libros y revistas que utilizan palabras muy chiquitas, e incluso les falta contraste entre el negro de la tinta y el blanco del papel para que sea bien visible a los ojos del lector; sin realizar tanto esfuerzo que pueda dañar su vista. Volviendo a Iris, ella dijo al finalizar su conferencia: "Lo bueno es que los diarios tienen un futuro. Y ese futuro es un futuro de papel".

Pedro Angel Retamozo

DNI 6.008.815

Concejal M/C