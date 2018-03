El descenso de algunos pasajeros

Tengo 59 años y en enero me fracturé el tobillo por pisar mal al cruzar una calle que tenía una parte del pavimento en muy mal estado. Tras un mes y días con un yeso, comencé a hacer rehabilitación para poder caminar normalmente. Al principio me trasladé con un taxi, y ahora –desde hace tres semanas– todos los días tomo un colectivo dado que estoy mejor y el presupuesto de los viajes en taxi era muy oneroso. Muchos colectiveros son muy amables e inclinan el coche para que pueda ascender y descender más fácil, otros no. Algunos paran en la esquina que les pido, otros me dejan a dos cuadras. Y aquí mi pregunta: ¿pese a que hay una disposición respecto de que los colectivos paren cada tres cuadras en el área céntrica, no hay excepciones con ancianos, embarazadas o personas que tienen alguna discapacidad física? Una sugerencia, que pasa por la lógica y también por la sensibilidad solidaria, así como es costumbre reglamentada que se guarde el primer asiento para personas que tienen alguna dificultad para viajar de pie, ¿no se puede hacer que se pare para descender en cualquier esquina a un abuelo, una mujer en avanzado estado de gestación o a una persona que tenga una dificultad para movilizarse? En cada viaje cuántas excepciones de esquinas habrá como máximo en los descensos de pasajeros, dos o tres, no más. Es mucho pedir. Incluso creo que existe una vieja reglamentación que especificaba esas excepciones en los días de lluvia.

