El cruce anual de Los Andes

La experiencia de atravesar anualmente Los Andes se ha convertido en una clásica expedición plena de emociones, esfuerzo físico y conocimiento de un paisaje sobrecogedor donde el cóndor es el señor de esas cumbres. La historia inmortalizó a otro cóndor genial, valiente e irrepetible: el general San Martín. La travesía anual realizada en febrero está iluminada por una de las efemérides argentinas más luminosas: la del 3 de febrero de 1813; cuando en la temprana mañana de San Lorenzo y en sólo 15 minutos, San Martín y sus "granaderos a caballo" derrotaron a la escuadra realista compuesta por 350 efectivos, que pretendía tomar el convento San Carlos para apropiarse de los caudales aportados por la población que suponían allí guardados. Quienes hoy emprenden la atrayente aventura en la geografía andina contando con tecnología en seguridad, seguimiento y comunicaciones, toman mejor dimensión de lo que fue en enero de 1817 el cruce del Ejército Libertador con 5.200 hombres portando los pertrechos de guerra y con un jefe cuyo estado de salud estaba deteriorado. Y en el profundo silencio de las imponentes noches cordilleranas, donde en cada peñasco palpitan las cualidades morales de "el Santo de la Espada", tal vez piensen en cómo restaurar los valores espirituales perdidos que la sociedad reclama imperiosamente para lograr una imprescindible convivencia pacífica. Desde el año 2005 el gobierno de San Juan convoca al cruce de la cordillera como un homenaje al Ejército de los Andes y muy especialmente a la columna comandada por nuestro Padre de la Patria que arribó a Chile por el departamento sanjuanino de Calingasta y el difícil Paso de los Patos, tras sortear una altura de 5.000 metros para vencer a los realistas en Chacabuco el 12 de febrero de 1817. La epopeya de San Martín es admirada en las academias militares del mundo.

Edgardo Urraco

Recuerdo para el doctor Bernasconi

Hay personas que trascienden en las ciudades y dejan una impronta de sabiduría y don de gentes inolvidables. Es el caso del doctor Francisco Bernasconi. El 8 de febrero se cumple un año más de su desaparición física, que ha dejado un gran vacío, pero a la vez el recuerdo y la fuerza de su accionar y sus conocimientos. Gracias querido Pancho por todo lo que brindaste con tu profesión y como docente. Como alumno, como amigo, agradezco que te hayas cruzado en mi camino.

Raúl Azar

Choque de intereses

Se impone el tratamiento urgente de este tema para que se convierta en ley. De lo contrario se siente como que nos estuvieran tomando el pelo. ¿Nos están tomando el pelo? Veremos, según la importancia que le den a este tema. El tema es que el presidente y todo su gabinete deben demostrar mediante declaración jurada, so pena de remoción del cargo, mínimo, que todos sus bienes están declarados y se encuentran en la República Argentina. Como único reaseguro con que contamos de su actuación al mando de la administración del país. Si quisieran podrían tener todos sus bienes en dólares guardados en cajas de seguridad (un gaucho bárbaro!), pero declarados y en un banco de acá. Una vez finalizado el gobierno pueden hacer con sus bienes lo que les plazca, siempre que estén declarados y ganados en buena ley. Cinco minutos antes de asumir y cinco después de terminar el mandato, pueden hacer lo que quieran con sus bienes, pero no mientras. Porque era paradójico ver que cada vez que subía el dólar y crecía la miseria por doquier, porque habían dolarizado todo, los funcionarios del gobierno se hacían cada vez más ricos, porque todos ellos tenían la plata afuera del país. Entonces, qué incentivo van a tener para favorecer a la mayoría del país, que no puede tener la plata afuera, y eso si tienen plata. El ministro de Economía pedía a las empresas extranjeras que invirtieran en el país, y él mismo tenía la plata afuera. Pocas veces visto. Es como si pidieras a la gente que venga a comprar a tu empresa y vos como dueño comprás en otro lado. Insólito. Desde acá pido que se convierta pronto en ley, para que seamos serios en adelante, en el manejo de los intereses de 40 millones de argentinos.

Lelio A. Giménez

DNI 21.585.503