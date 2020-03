San Martín, Belgrano, Guëmes, Guillermo Brown, Mariano Moreno, Luis Beltrán, Pascual Pringles, Lucio Mansilla, Juan Bautista Cabral, el granadero Baigorria y el capitán Bermúdez entre otros, son los paladines de la argentinidad que admiramos unánimemente. Después, Sarmiento, Mitre, Rosas, Urquiza, Dorrego, Lamadrid, Lavalle y Roca, generan la "grieta" de opinión que perdurará hasta el fin de los tiempos. Pero hay un personaje histórico que tenemos casi olvidado: me refiero al teniente coronel de la Marina de Guerra Luis Piedrabuena, oriundo de Carmen de Patagones (Buenos Aires) y más conocido como el "comandante Piedrabuena". Pasó a la historia por sus célebres rescates en la Isla de los Estados, cuyas borrascosas aguas condenaron al naufragio a varias naves extranjeras. En esa isla y en 1862 construyó un refugio para quienes naufragaban en sus peligrosas costas. El hecho de haber rescatado cerca de 150 personas desde que contaba sólo 16 años, mereció que lo reconocieran internacionalmente. Así recibió el agradecimiento de Guillermo I de Alemania y de la reina Victoria. Piedrabuena logró afirmar la soberanía nacional en la Patagonia del este, con sus viajes que lo llevaron al archipiélago de Tierra del Fuego y a la península antártica. En otra importante gestión logró que la comunidad tehuelche aceptara la soberanía argentina. No alcanzaría el espacio de esta sección para relatar sus viajes, rescates, construcción de barcos, refugios, acciones altruistas, galardones y homenajes. Por ello cuando en los actos oficiales se evoca a los patriotas, habría que mencionar "comandante Luis Piedrabuena; un marino valiente y abnegado que entendió muy bien que "el sur patagónico también existe".

Tenemos que menos de un 3 por ciento de los delitos llegan a sentencia y probablemente pocos de ellos la cumplan. Cárceles abarrotadas de presos. La mayoría de los delitos son de reincidentes. Prácticamente, ninguno de ellos se reintegran socializados. Entonces es obvio que el sistema no funciona. Pues bien, con el sueldo de un juez puede pagarse a 30 maestros de oficios como plomeros, electricistas, gasistas, que tanto necesita la sociedad. Con ello cumpliríamos el ideal que los jueces mismos argumentan, no encarcelar porque salen a la sociedad peor de lo que entraron. No nos olvidemos que hay países donde ya no existen cárceles. Aquí parece ser que hay que alimentar la delincuencia para justificar el sistema. Entonces el concepto es: menos dinero para la Justicia, más para la educación de los presos.

Las boletas de API y TGI próximas a vencer llegaron incrementadas respecto a los mismos períodos de 2019, nada menos que un 120 por ciento en cuanto al inmobiliario y en un 100 por ciento en el municipal. ¿Acaso el costo de vida en todo el año no fue del 53 por ciento? Ante la posibilidad de un error hice los reclamos pertinentes tanto en API como en el CMD. Ambos chequearon coincidiendo en que estaban bien aplicadas, confirmando que es lo que corresponde conforme los aumentos dispuestos por nuestros legisladores para transitar la emergencia económica. ¿Este es el tan mentado plan de solidaridad económica? ¿Solidaridad con quién? ¿A costa de quién? ¡Indignante!

Después de haber efectuado actos oficiales en su carácter de embajador, según sus propios dichos, a Daniel Scioli lo vimos sentarse en la banca de diputado —a la cual había presentado oficialmente la renuncia— para erigirse en el legislador 129 y dar el quórum que necesitaba el partido gobernante para sancionar una dudosa ley. El ocho veces campeón mundial de motonaútica, recientemente distinguido por el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador en Brasil, hoy por hoy se convirtió en "diputrucho". Tengo el convencimiento de que cualquier país mas o menos serio, ante semejante atropello a las instituciones y al Poder Legislativo no dudaría ni un segundo en revertir "el plácet" concedido días atrás.

