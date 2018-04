El ciclo vicioso de la pobreza

No es necesario definir la pobreza, unos la sufren, otros la han visto de cerca y algunos la conocen por el Billiken. Quizás convenga reflexionar con una visión sociológica, ejemplo: ¿cuál es la causa que origina la pobreza? ¿Es transmisible? O bien, ¿Qué puede hacer el Estado al respecto? Cuando Víctor Hugo escribió "Los miserables" (1862) se refería, ya por entonces, a la pobreza endémica causada por la injusticia. Hoy es inconducente hablar de pobreza sin antes analizar la distribución de la riqueza o la manera en que los distintos modelos proponen el reparto de la torta. En los países del norte europeo han logrado achicar la brecha entre ricos y pobres promoviendo un modelo de tributos justos con formación e igualdad de oportunidades. Han desechado acciones inflacionarias utilizando las que apuntan a la estructura socioeconómica. Rompieron eficazmente un ciclo vicioso que sin estas medidas ha convertido a muchos países en pobres crecientes. Sucede que la pobreza es un pantano, es transmisible y constituye una trampa para el desarrollo. Si se nace, se crece en la pobreza, rodeado de pobres y en un contexto sin trabajo, salud ni educación es absurdo recomendar graciosamente "aguarden con esperanza el derrame de la riqueza". El "estado de bienestar" al finalizar la Segunda Guerra Mundial permitió, con distintas medidas sociales, una asombrosa recuperación bajando la pobreza y la desocupación. Posteriormente, intereses conservadores buscaron una disminución del sistema dejando librado a las reglas del mercado el destino de muchas comunidades. Pregunta ilustrativa: ¿quién redujo la pobreza en Brasil, quienes reaccionaron contra eso y qué está pasando allí por estos días? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que en el mundo, uno de cada cinco habitantes vive en situación de pobreza o indigencia, es decir no tienen acceso a sistemas de salud, saneamiento, agua potable, electricidad ni educación básica; un mundo miope o con objetivos mezquinos. Las políticas de Estado pueden tener éxito sólo con una visión amplia del problema, es decir teniendo en cuenta, además de los ingresos, otros factores determinantes y de su incumbencia como ser incentivos a la producción, condiciones ambientales y sanitarias y fundamentalmente políticas de educación pública. Hace falta medir la pobreza con más precisión, alejada de la manipulación política y teniendo en cuenta que se deja de ser pobre cuando se empieza a vivir con dignidad. Es contradictorio y hasta perverso decir que se busca la pobreza cero cuando al mismo tiempo, por ser supuestamente inflacionarios, el Estado propone salarios a la baja y cancela o poda servicios asistenciales básicos.

Omar Pérez Cantón



Una vergüenza llamada Telecom



Es vergonzoso lo que hace Telecom. Hace desde el 16 de marzo pasado que mi prima se quedó sin teléfono y sin internet. Llama a reparaciones desde ese día y aún nada. Tienen llamadas de vecinos, amigos, hijos, parientes y el teléfono sigue mudo. Se le hace saber a Telecom que esta persona tiene discapacidad y siempre tienen razón ellos, pero nunca han ido. ¿Acaso ninguno de ellos tiene madre, abuela o hermana con una discapacidad? Por el trato que dan a los usuarios de Telecom y la calidad de atención, que es horrible, les digo que la vida es una calesita. El número de reclamo es el 3iwrh07.

DNI 10.557.792





Ahora los supermercados



Nuestro país se encuentra en serias dificultades financieras, producto del saqueo sistemático y cuidadosamente programado por una banda de probables delincuentes, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido. Como es de suponer, hubo también la complicidad de empresarios, dos ejemplos conocidos son Lázaro Báez y Cristóbal López, pero la lista es frondosa y muchos aún siguen impunes. Estos casos de corrupción tienen rangos de importancia monetaria y de poder. Rango 1. La megacorrupción, que fueron los propios funcionarios del gobierno y los empresarios ligados directamente al gobierno y al Poder Judicial, que suponiendo la continuidad del gobierno de CFK, no han dudado en actuar sin miedo a ser descubiertos. A estos, aún les queda a su favor una parte de los jueces que mediante coimas están dispuestos a defenderlos o al menos hacer que los defenderán, para sacarles dinero, estos piensan que "el que roba a un ladrón...". Rango 2. Los empresarios que, mediante la coima a funcionarios, han logrado prebendas de todo tipo. Así fue la continuidad de los planes de promoción industrial vencidos y renovados en forma espuria, que le costaron y le cuestan aún al país una enorme suma de dinero. Empresarios que en complicidad con algunos gobiernos provinciales lograron que éstos asuman el pago de parte de los salarios de sus obreros, aduciendo que la situación de sus empresas eran muy malas y amenazando cerrarlas. Es una tarea difícil de remontar este saqueo exponencial porque no se trata de meras sumas de dinero, se trata de un endeudamiento colosal, sin que el dinero tomado en préstamo haya sido canalizado en obras. Estos días en las noticias apareció el pedido de auxilio del supermercado Carrefour, relacionado con despidos, entre otras cosas. No debería ser una noticia de auxilio por varios motivos. Este supermercado multinacional no precisa auxilio alguno porque tiene el suficiente respaldo económico para asumir sus errores. El gobierno no debe otorgarle beneficios a Carrefour por ningún motivo, del mismo modo este supermercado debe cumplir rigurosamente con sus compromisos sin pedir ningún tipo de ayuda. El gobierno no debe preocuparse en lo más mínimo sobre este hecho. Si ellos quieren despedir a sus empleados están en todo su derecho y deberán pagar las indemnizaciones correspondientes. Es responsabilidad absoluta del gobierno nacional no permitir a los sindicalistas la extorsión a este supermercado por la causa de despidos, ya Moyano se ocupó de realizar piquetes y extorsionar a empresas, incluida Carrefour. Esto debe cesar y el gobierno debe jugar un papel riguroso al respecto. Cada empleado despedido deberá buscar trabajo, incluso en muchos casos si la indemnización es importante puede fundar su propio negocio de almacén o maxiquiosco. En este último caso el gobierno podría apalancar este emprendimiento y no a empresarios de porte que piden auxilio a costa del país. Por último, es claro que Carrefour ha comprado pequeñas cadenas de supermercados citadinos que, probablemente, sean su problema actual. Quizás se los podría franquiciar a sus empleados, pero esto es sólo una idea de mi fantasía.

Miguel Baghdasarian

DNI 8.537.176





La odisea de vivir junto a una obra en construcción



Soy vecino en dirección sur de una obra en construcción llevada adelante por la Constructora Coirini, de Casilda, y arquitectos de Pensaer Desarrollos, de Rosario. Además de haber recibido respuestas de lo más inverosímiles y faltas de respeto ante nuestras quejas por el deterioro que veíamos producirse en nuestra propiedad, este fin de semana lluvioso la situación se complicó evidenciando que un desagüe de mi terraza se obstruyó con material, así como el desagüe del pasillo de la planta inferior, y el agua había comenzado a drenar hacia adentro de un dormitorio a través de las grietas de las cuales habíamos expresado nuestra preocupación. El arquitecto Gastón, teóricamente responsable, se había comprometido previamente a avisar antes del hormigoneo y a cubrir mi terraza frente a posibles derrames, ninguna de esas cosas sucedieron. No existe un número al que pueda comunicarme en este momento para solucionar la situación. Toda el agua que se siguiera acumulando en mi terraza terminaría dentro de la habitación. La vacié mecánicamente mientras esperaba que llegara la desagotadora que yo mismo llamé. Sólo pudieron liberar parcialmente el drenaje de mi terraza, pero no pudieron solucionar el drenaje del pasillo ya que estaba lleno de material. Espero que tanto la constructora como los arquitectos se sepan comportar de una manera profesional y responsable, y sepan dar solución a la situación.

DNI 23.761.146





Prohibido criticar sin proponer



Una gran mayoría de los habitantes de la ciudad de Rosario, observamos con profundo desagrado el ensanchamiento de la calle Sarmiento desde San Lorenzo hasta San Luis y la colocación de los pretiles de cemento, a los que les auguramos "corta vida". Pero lo pagamos, puntual y dolorosamente. Hoy llueven las críticas porque van a reemplazarlos por otros más reforzados que también pagaremos puntualmente. Me pregunto: ¿qué hubiéramos hecho los rosarinos en calle Sarmiento? ¿Hubiéramos apoyado el ensanchamiento de las veredas? ¿Hubiéramos colocado pretiles más reforzados? ¿O hubiéramos dejado todo como estaba, para solucionar problemas más imperiosos? Creo que no lo sabremos nunca. Porque siempre hacemos lo mismo. No participamos. No nos comprometemos. Y después cuando todo está hecho, mal hecho como en este caso, perdimos nuestra oportunidad. La oportunidad de sumarnos a nuestros gobernantes, para apoyar o no la remodelación de calle Sarmiento o cualquier otro tema inherente a la ciudad, haciendo llegar nuestras voces en el Concejo Municipal, voces que no son nada más ni nada menos que las de los que después, pagamos puntualmente.

Edith Michelotti





¿Te gustó la nota?