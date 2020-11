El bioquímico invisible

Antes que nos demos cuenta, habrá pasado un año desde que el Covid-19 cambió al mundo. A lo largo de este 2020, los bioquímicos hemos estado en la primera línea de fuego, tomando muestras, procesando análisis y entregando resultados. No hay diagnóstico de Covid sin un análisis, y el único capacitado para hacerlo, el único que legalmente puede hacerlo y dar un resultado válido, es el bioquímico. Sin embargo, somos los grandes ignorados, los grandes olvidados. Cuando se habla del personal de salud, se refieren a médicos y enfermeros, a lo sumo y aisladamente, a kinesiólogos. Por TV hay gente sin formación específica que habla sobre cosas que no conoce. Si yo por televisión le toco la panza a un panelista y le digo que no tiene apendicitis, a los 30 segundos, el abogado del Colegio Médico me va a estar intimando a que deje de hacer ejercicio ilegal de la profesión. Sin embargo, hemos visto a médicos hacer tests bioquímicos en cámara, vemos distribuidores de reactivos vender kits a gente no capacitada. He visto a un ministro que es médico, justificar la poca realización de testeos porque “hacer el test de PCR es muy difícil y hay que preparar al personal”. ¿Nadie le avisó que los bioquímicos estamos haciendo PCR desde mucho antes de la aparición del Covid? Me importa muy poco que no pensaran en nosotros cuando aplaudían, a principios de la cuarentena. Me preocupa que nos ignoren los que toman decisiones, los que se encargan de administrar la salud. Sin un bioquímico no hay diagnóstico válido de Covid.