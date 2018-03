El aumento de la soledad y sus causas

Es preocupante cómo la soledad ha ido en aumento, afectando distintas etapas de la vida humana, no solamente en adultos mayores. Las causas son diversas. Algunas con más peso que otras y con más posibilidades de trabajarlas, de acuerdo a las circunstancias. No es un tema menor. Todo lo que tenga que ver con esta situación, que es salud desde todo ángulo, pide revisión, debates, aportes, voces de especialistas y alternativas concretas a plasmar. Tener expectativas, metas, proyectos, sueños, no depende de la edad. La soledad cuando es padecida (no elegida) no solamente afecta el cuadro emocional de quienes la atraviesan. También repercute en la salud clínica, con dolores físicos a veces, o angustias que se somatizan, en otras. Lo que es atendido y cuanto se percibe por el mismo entorno, allana la temática. Opciones que sumen para posicionarse de otra forma, es posible. Angustia no es depresión, aunque a veces se escuche como si se tratara de lo mismo. La soledad requiere de presencia, cariño, y tiempo dado con comprensión y voluntad. Aun llamados telefónicos y simples gestos que aguarda el alma, son como dulces melodías cuando éstos se extrañan. Se habla poco de este tema, pese a que la soledad se ha acrecentado de acuerdo a recientes estudios. En grados diversos, la soledad existe y las estadísticas, que no son meros números, lo reflejan. Faltan tal vez debates, que puedan brindar recursos y plasmar certeros abordajes, donde familiares y amigos de quienes están afectados, puedan imbuirse para un protagonismo más afín. Tal actitud sumará no solamente para quienes estén con esta aflicción, sino también para prevenir o alertarse. Instituir lugares afines y al alcance por estudiosos e interesados en el tema, permita quizá otra visión o forma de encauzar la cuestión, aportando asimismo en el familiar o amigo dispuesto a contribuir. Una calidad de vida que permita crear, creer en capacidades dormidas, y llegar a logros merced a la experiencia de quienes más entienden y se encuentran capacitados, es trascender la noticia y los números.

Nora E. Cardarelli.

DNI: 14.510.012