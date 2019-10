El asado "sintético"

En Estados Unidos se está experimentando con carne sintética producida in vitro a partir de células madre extraídas del ganado vacuno en pie, y cultivadas en laboratorio durante un tiempo. Al parecer la carne así elaborada será más sana que la tradicional. El Departamento de Agricultura así como la Administración de Alimentos y Medicamentos del país del norte, estiman que el producto estará en los supermercados próximamente. Sin embargo, especialistas del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Inta), aseguran que la carne bovina es más sabrosa y nutritiva; aunque necesitaría un proceso genético para eliminar las perjudiciales grasas saturadas que contiene. Los productores ganaderos del mundo exigen que la carne sintética sea denominada "tejido muscular" dado que no es carne. En Israel han desarrollado el steak (filete) sintético, y aseguran que tiene todos los atributos de la carne pero es más sano, ético y sustentable. Otros entendidos sostienen que la revolucionaria carne sintética tiene mayor impacto en la preservación del medio ambiente que en el sustituto de la carne tradicional. Por ahora no se habla de carnes con huesos, pero el avance vertiginoso de la tecnología in vitro podría sorprendernos un día con un costillar, unas costeletas o unos brazuelos con hueso, todo sintético. Ahora bien, en nuestra cultura latinoamericana por la carne vacuna no sé si se arraigará fácilmente esa creación alimenticia. Quizás en unas centurias, con una población mundial desbordante y la producción ganadera devastada, la gente adepta al clásico asado deba conformarse con un "vacío sintético".

DNI 6.042.889

Bullying, ¿por qué?

¿Por qué una persona tiene que ser discriminada por otra? ¿Qué hizo para que lo traten así? ¿O qué les hicieron a ellos? ¿Los molestaron? ¿Los maltrataron? ¿Los ignoraron? ¿O no les hicieron nada y lo hacen por diversión, atención o desquite? Yo lo vivo. Yo lo tolero. Y porque lo tolero sé que esto duele más que cualquier otra cosa. Si ustedes lo vivieran, ¿qué harían?

Thiago Rodríguez

Primer año EESOPI Nº 8.130 “San José”

La impunidad de los ciclistas

Una persona querida se encuentra grave porque al esquivar con su moto a un ciclista que cruzó en rojo, le extirparon el bazo, y quedará en tratamiento de por vida. Tiempo atrás, mi marido fue embestido por un ciclista "distraído" en la puerta de su automóvil. Obviamente, tuvo que hacerse cargo de la reparación. En otra ocasión, cruzando correctamente por la senda peatonal, me atropelló un ciclista que circulaba de contramano por la bicisenda. Frente a estas situaciones que se repiten a diario me caben algunas preguntas. ¿Que responsabilidad civil se les exige a los ciclistas? ¿Por qué se les permite circular sin casco, sin luces por la noche? ¿Qué penalidad les cabe cuando pasan recurrentemente semáforos en rojo, circulan con auriculares, llevan a un niño sin recaudos mínimos de seguridad? Hace unos años, la hija de un amigo causó un accidente en Barcelona con su bicicleta, y fue obligada a pagar los daños. ¿No sería conveniente indagar en cómo se procede en esas ciudades que tanto nos seducen? Frente a la actual estigmatización de la moto, transporte popular por excelencia ante el exponencial aumento del colectivo, la bicicleta goza de una alarmante impunidad.

Isabel Martínez de San Vicente

DNI 6.684.388

Un gesto para destacar

Pasamos momentos muy difíciles y reprochamos las actitudes que nos confunden y las comentamos, pero también es necesario comentar cuando las empresas cumplen con acierto sus cometidos. En este caso, debo hacer llegar mi absoluta conformidad con la empresa Personal , ya que el domingo pasado me quedé sin funcionamiento de mi teléfono. Esa misma mañana solicité servicio de reparación, solicitud 3ZLARO7, y al mediodía vinieron dos técnicos, Román y Agustín, muy hábiles y respetuosos, y repararon mi servicio. Debo agradecer y hacer notar esta calidad de atención, ya que sería norma para el cumplimiento fiel de todas las empresas contratistas y cambiaríamos nuestro deteriorado país. Felicitaciones a Personal.

Carlos Dante Cesanelli

DNI 6.526.786