El arte de la palabra

"Si murmurar la verdad puede ser la justicia de los débiles, la calumnia estúpida y reiterada resulta ser, la venganza de los cobardes". Los gobernantes ignoran que el idioma como instrumento democrático esencial, garantiza convivencia y comprensión mutua. El insulto, la ocultación de la verdad y la descalificación sistemática, en muchos casos grosera del oponente, se han apoderado del lenguaje que utilizan nuestros gobernantes. Sea en debates políticos, en sus expresiones cotidianas y, desde ya, en los medios de comunicación. Convirtiendo el idioma en un medio de expresión grosera, chabacana y hasta soez, que representado a nivel didáctico sería un ejemplo de lo que nunca se debería decir, teniendo en cuenta valores universales como la urbanidad y la ética. La lengua de los políticos, en su reciente evolución, ocupa el polo opuesto a las actitudes más elementales de educación y respeto mutuo. La vanidad, la propuesta de seguridad en sí mismos, la posesión de la verdad absoluta y la denuncia feroz de los errores del adversario, real o inventada, constituyen el eje y único argumento del discurso actual. No existen atenuantes, desaparecen los condicionales hipotéticos, las fórmulas de cortesía, los modales y las interrogativas indirectas. Siendo reemplazados por imperativos, secas frases aseverativas y verbos de obligación. Evidenciando que el único sentido de la palabra, procura ejercer la manipulación lingüística demostrando únicamente, ambiciones electorales. Culminando todo en una inocultable crispación que termina degenerando el mensaje y denigrando al mensajero. "La crítica es válida, pero el insulto no, el insulto no pertenece al agraviado, pero dice mucho del que lo emite".

DNI 4.555.486

Agradecimiento a médicos del Sies

Por este medio quiero agradecer enormemente a los doctores Bianchi y Martínez, quienes el lunes 21 del corriente, a bordo del móvil 4 del Sies, asistieron a mi domicilio ante un llamado de emergencia. Al margen de haber concurrido en forma inmediata, quiero destacar el profesionalismo de ambos, resaltando en todo momento sus valores humanitarios que hacen que me encuentre en deuda con ellos. Es un orgullo contar con gente de esa talla en nuestros entes públicos.

DNI 12.730.562

El plan "vergüenza cero"

Tarde o temprano habrá que reconocerle un mérito al gobierno nacional: el "cuarto poder" no tiene más "grieta", casi todos se convirtieron en antimacristas convencidos. Si el otorgar reportajes desde el primer día fue una estrategia orientada a ganar "respaldo mediático", el resultado fue opuesto al esperado. Encomiable y dura tarea la de informar a la opinión pública, pero catalogar a la actual gestión como un completo fracaso suena exagerado, teniendo en cuenta que se inició con default, déficit récord, presupuesto infinito y estadísticas falsificadas, provincias quebradas, y una grave dependencia de energía extranjera, para nombrar algunos aspectos. La crítica al presidente por no haber informado la situación financiera del Estado al momento de asumir, pone en evidencia la ceguera de datos sufrida por los medios de comunicación durante toda la era K. En tiempos en los que están de moda los apodos animales, los periodistas hacen recordar a los koalas, con la información a la manera de las hojas de eucalipto, su dieta exclusiva. El macrismo los devolvió a su dieta original pero no hubo caso. En los próximos meses se sabrá si continúan acostumbrados al pasto cristinista.

Gustavo Micino

¿Antigüedad de la tinta?

Para el fiscal "no es un detalle menor que durante la instrucción en la causa de los cuadernos no se haya podido hacer pericia alguna sobre la antigüedad de la tinta", para ver si las anotaciones datan de las fechas señaladas por el chofer Centeno. Con ese "derrotero de afirmaciones falsas", agrega: "se pueden presumir, como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas". Yo me pregunto, para el fiscal ¿no se ha podido establecer el valor probatorio de los cuadernos, fotocopias o, como quiera llamarlos, a pesar de que las fechas, horarios, personas y lugares donde se llevaron los bolsos, coinciden con las chequeadas por la Justicia en un todo, con las anotaciones de los registros de "vigilancia" de las dependencias donde decían (los cuadernos) que fueron entregados esos bolsos, valijas o, como prefieran llamarlos?

Ovidio Winter