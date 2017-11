Cuando en su discurso inaugural como presidente de la Nación, Mauricio Macri postuló el "arte del acuerdo" como uno de los ejes de su gobierno no estaba haciendo retórica. Poco proclive a las declaraciones rimbombantes, las palabras del presidente se corresponden estrictamente con la realidad. El acuerdo ha sido, en efecto, un instrumento central en la agenda de Cambiemos. No es sólo una necesidad derivada de su falta de mayorías en ambas cámaras del Congreso. Es una convicción profunda que se condice con la personalidad del presidente, pero que también surge de un cuidadoso aprendizaje de las lecciones de la historia argentina. No habrá reformas sólidas ni duraderas si no están respaldadas por un generalizado consenso. El pacto firmado entre el gobierno nacional y las provincias se inscribe en ese marco. No es una imposición unilateral; ni siquiera, como en el pasado, un contrato de adhesión, cuyas cláusulas, preestablecidas por una parte, son acatadas por la otra, aunque se escenifique una reunión que genera la ilusión de la existencia de negociaciones reales. En este caso, el gobierno nacional presentó una iniciativa y aceptó que se discutiera. Hubo concesiones recíprocas, como en cualquier negociación seria. Lo que no hubo fueron aprietes, amenazas, ejercicio abusivo del poder por parte de la Nación. El diálogo y la buena fe permitieron que todos los participantes estuvieran dispuestos a resignar una parte de sus demandas para beneficiar al conjunto de los argentinos. No se trata de poner todo patas para arriba de un día para el otro. El objetivo, en este como en todos lo campos, es normalizar a la Argentina. Llegar a ser un país normal, con más previsibilidad y menos épica, es la gran revolución que estamos encarando. Revolución paradójica, porque no consiste en tirar a nadie por la borda sino en incluir a todos, pacíficamente, sin gestos destemplados ni líderes mesiánicos. En el terreno fiscal, la Argentina carga con décadas de torpezas, de giros inesperados, de puro voluntarismo. El llamado Fondo del Conurbano es un ejemplo elocuente. Fue creado para favorecer al Gran Buenos Aires, que es hoy la zona geográfica que menos recibe recursos de esa fuente. Uno de los grandes males de nuestro país ha sido el déficit fiscal crónico. Hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades. Alguien lo pagaría en el futuro. Así se incubaron las recurrentes crisis de hiperinflaciones o hiperendeudamientos. Necesitamos reordenar cuentas, tanto las nacionales como las provinciales, para no volver a caer en esas terribles emergencias, que no son gratuitas: allí está el 30 % de pobres que nos han dejado esas nefastas políticas, en un país productor de alimentos y potencialmente riquísimo. No hay que esperar resultados mágicos de este acuerdo. Acaso, para los que no somos jóvenes, lo mágico sea el acuerdo mismo. De seguir ese camino podremos lograr que la estructura fiscal y tributaria no sea un obstáculo, sino un aliciente para la llegada de inversiones tanto nacionales como extranjeras, que son la palanca indispensable para el desarrollo económico con equidad e inclusión social que tanto necesitamos. Hemos dado un paso significativo para alcanzar esa meta.

Jorge R. Enríquez

Subsecretario de Justicia de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Triste despedida y eterno agradecimiento



Como miembro de esta ciudad de Rosario y de quienes por origen o ascendencia nos reconocemos devotos de la cultura italiana quiero hacer público mi reconocimiento, además de agradecimiento, al cónsul de Italia, doctor Giuseppe D'Agosto, quien junto a su intérprete y cónyuge, Teresa, han mantenido en esta ciudad abiertas las puertas del Consulado a quienes tuvieran necesidad de ser escuchados, además de compartir la responsabilidad de haber gestado títulos honorables. Indudablemente, valoró la italianidad de la ciudad en encuentros. Visitó todas las localidades de la circunscripción: Formosa, Misiones, Paraná, Resistencia, Concordia, Santa Fe. Su gestión fortaleció la cultura apoyando y auspiciando la venida de profesores, escritores, estudiosos y poetas que abrieron su conocimiento en "la Dante", en ECU, en la Universidad, en teatros locales, además de fortalecer la red de información para los docentes de lengua italiana, y de realizar convenios con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para propiciar intercambios y perfeccionamiento con universidades italianas. Organizaron y nos regalaron la muestra de la Unesco con fotografías de Italia. Su labor fue diaria, incansable, por ello auguramos el mayor de los éxitos en su nuevo destino. Nos queda la alegría de haberlo tenido aunque conlleve la tristeza de la despedida. Gracias "dottore", gracias Teresa, por la paciencia inagotable.

Elena Tardonato



Un lugar de contención



Hace tres meses me encontré con uno de los episodios más tristes y confusos de mi vida, del cual no me interesa entrar en detalles ahora. Sin embargo, viene a pie para poder destacar uno de los descubrimientos que este hecho me dejó. Fui abusada. Me encontré sin saber cómo actuar, qué hacer, qué sentir, ni qué pensar. No sabía cómo manejarme ante una situación así aunque vemos episodios parecidos a diario en nuestros televisores, pensando que siempre le ocurren a otros, creyéndonos lejanos a todo eso. Entre estos descubrimientos, me pasaron la información para ir a un "centro de atención de víctimas" ubicado en calle San Lorenzo 1017. En este lugar me encontré con gente totalmente predispuesta a brindarme ayuda, en todos los sentidos, desde asesoramiento judicial hasta asistencia psicológica, lo cual quiero destacar es lo más indispensable en estos casos. Quiero resaltar que existen estos lugares, que son totalmente gratuitos y que están para ayudarnos a nosotros, los ciudadanos. Quizás ante la ignorancia de cómo operar en estos casos no sabemos cómo manejarnos o a quién acudir, y acá le encuentro la importancia a mis palabras. Necesitamos dar a conocer estos espacios, que cualquier persona que se considere víctima de algún hecho contra su integridad, tenga la confianza para acudir a este centro como tantos otros que tenemos de ayuda en nuestra ciudad. Es un lugar para nosotros, para sentirnos seguros, resguardados, contenidos, dónde quizás puedan guiarnos en nuestro camino.

DNI 35.085.467



La resistencia de las mariposas



El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana por los esbirros del dictador Rafael Leónidas Trujillo las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Existe un registro de este hecho repudiable titulado "En el tiempo de las mariposas". El crimen de Estado, ya que estas mujeres eran activistas políticas que bregaban en defensa de las libertades individuales y colectivas, conmovió a la sociedad generando una rebelión generalizada contra el tirano y su caída poco tiempo después. Este acontecimiento evidencia una vez más como las luchas solidarias pueden hacer tambalear a los déspotas y sus cortesanos. Además, el 25 de noviembre es la referencia para el día de la no violencia contra las mujeres. Pero, más allá de las efemérides, esta cuestión que mantiene una fatídica vigencia, ya que son las víctimas principales de la trata de personas y otras formas de escarnio. La cifra de femicidios no decrece, y en buena medida el patriarcalismo vigente en las sociedades persiste en los medios de comunicación, también en las relaciones laborales. Largo será el camino de la emancipación integral, corresponde mencionar entre otras a mujeres que en la región argentina abrieron brecha en luchas libertarias como las anarquistas Virginia Bolten y Juana Rouco Buela, Alicia Moreau, médica socialista, Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, y la recientemente fallecida Nilda Eloy, activa militante en la defensa de los derechos humanos. Una cuestión que nos involucra a todos, la de construir vínculos interpersonales no mediados por la mercancía y el utilitarismo, sino en el apoyo mutuo.

Carlos Solero



Revisión de concesiones



Respecto al tema candente de las concesiones de espacios municipales para uso privado, hay un parámetro que se ha olvidado, y es el que respecta a los fines originales de tales proyectos. Los bares linderos a La Casa del Tango, Percal y El Cholo (en homenaje a nuestro querido Cholo Montironi), fueron concesionados como bares temáticos, que fueron paulatinamente cambiando hasta desaparecer sus nombres y convertirse en locales totalmente ajenos al tango. No tengo conocimiento del canon que los mismos abonan, pero debe considerarse que los gastos en cultura no son tales sino una inversión en el saber popular. La Casa del Tango en su creación también fue pensada como Museo del Tango. Los artistas locales podrían reunirse allí para ensayos y espectáculos que redundarían en beneficios de la actividad turística que está creciendo en nuestra ciudad.

Andrés Raúl Laprida



Baños con timbre y pasamanos



He visto en ciertas confiterías que hay baños con timbre y pasamanos, ante posibles emergencias. Es una idea muy acertada ya que previene, es un recaudo y hasta puede salvar vidas. Me han comentado que es obligatorio y que se trata de una nueva modalidad preventiva. Como no sé certeramente si tiene carácter obligatorio, sería una actitud responsable que ello se vaya extendiendo como forma de cuidar al prójimo ante cualquier eventualidad. No es un tema menor contar con aquello que aporta en total beneficio de todos. Hoy hay más gente mayor que antes, al margen que cualquier persona pueda verse auxiliada gracias a dicha implementación.

Nora Cardarelli