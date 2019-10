El arbolado de la ciudad de Rosario

Hago esta denuncia en esta sección porque ya no sé a quién más recurrir. Hice presentaciones en Parques y Paseos desde hace dos años. La primera vez fue en 2017 con número de reclamo 464.011, y en 2018 con número 467.919. Luego recurrí a la Municipalidad por medio del Distrito de mi barrio, donde hice denuncias por computadora este año; también recurrí a la Vecinal Azcuénaga Sur, donde también radiqué la denuncia. Tuve la visita de un inspector de Parques y Paseos y él vio los daños causados por un plátano seco. Me dijo que había que sacarlo pero que debía consultar con otro jefe con más jerarquía que él. Dicho árbol pone en peligro el domicilio de mi hija, que vive arriba en una casa con techos de chapa. El riesgo que ocasionaría a los peatones por el solo hecho de pasar por la vereda y que les caiga una rama sobre la cabeza. Pero lo peor de todo es que puede pasar un accidente de tránsito porque yo vivo sobre la avenida Pellegrini 5288 y cualquier rama de un árbol seco de unos 20 metros de altura puede causar un accidente, ya que están sobre la avenida junto al cordón de la calle. Todo esto lo hago porque no quiero ser responsable de lo que nos puede pasar a nosotros o al prójimo. Desde ya agradezco la difusión. Tengo rota la vereda, se rompen los caños de agua y de cloacas, y hasta la vereda del vecino.

Graciela Wojtys

DNI 11.125.636