El aburrimiento y la falta de acción

Según lo define la Real Academia Española, el “aburrimiento es un cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción, o por molestia reiterada”. Vivimos un tiempo en el que hasta los animales se aburren. El origen de la palabra aburrimiento, sería ab, que significa sin, y horrere, que significa “ponerse los pelos de punta”. O sea, sería una falta de acción o de riesgo, ya que si corremos algún riesgo se nos ponen los pelos de punta. Actualmente, y este es un problema mundial, somos presa del aburrimiento. En ello se asienta la clave del éxito de los celulares, por ejemplo, cuya amplia variedad de juegos que ofrecen, entretienen hasta el punto que aíslan y amodorran a cierta gente. Pero no sólo las personas se aburren. Yo veo, por ejemplo a mi perra, que vive en el fondo de casa y durante todo el día está tratando de entrar al ámbito doméstico. Pero, he aquí, que cuando la hago pasar, al cabo de una hora, no más, se aburre. Y mira hacia el fondo, no sabe si ir a la izquierda o a la derecha o salir a mirar y a ladrar a quienes pasan desde atrás de la reja. Finalmente, decide echarse en el lugar en el que se encuentra, estirada, con las patitas cruzadas apoyando en ellas la cabeza como si estuviera pensando, mientras con su mirada pareciera decirme “¡qué cosa compleja es esta vida, hermano!”. Como colaborador de esta sección, ya que planteo un problema tan actual como es el aburrimiento, siento el deber de aportar una solución o una vía de escape, al menos, para paliar este malestar. ¿Y qué podría ser mejor para recomendar que la lectura? “Agarrá los libros, que no muerden”, les dicen algunos padres a sus hijos cuando no estudian. Yo, en cambio, digo: “amigo/a, agarre un libro, póngase cómodo, lea y disfrute el momento que le brinda la generosa lectura. Y digo generosa, porque activa las neuronas, ilustra, enseña, pone en funcionamiento la imaginación y hasta provoca ansiedad en algunos casos. Una ansiedad que “pone los pelos de punta” a quien lee, por lo que no le deja caer en el aburrimiento.

Daniel E. Chavez

DNI 12.161.930