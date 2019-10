Educación para todos

No hay dudas de que éste es el siglo del conocimiento científico y tecnológico, el mundo está cambiando en forma acelerada hacia los nuevos conocimientos. Quedó atrás la época en que la producción de bienes materiales y la acumulación de capital estaban relacionadas a los recursos naturales. Hoy, el valor económico del llamado "capital humano", es cuatro veces superior al capital físico según estudios del Banco Mundial. Esta realidad debería preocupar a nuestros gobernantes, en cuanto a prestarle atención a nuestro sistema escolar, donde la realidad nos muestra el bajo conocimiento de los alumnos y las grandes diferencias entre escuelas privadas y estatales. En la actualidad, en Argentina, el nivel de conocimientos de los alumnos depende del nivel socioeconómico de sus padres. La escuela, además de inclusiva, debe ser de una calidad educativa que no dependa de ese nivel socioeconómico. Se debe comenzar por lo más simple y elemental, cumplir íntegramente el calendario escolar y no dejar sin docentes a las escuelas. Hace muchos años que en nuestro país no se cumple con este requisito, los 180 días de clase, que por otro lado es ley. Conflictos laborales, feriados puentes, jornadas de "esclarecimiento" y capacitación y algún otro motivo que se me escapa, juegan en contra del cumplimiento del calendario. En la práctica, a pesar de los dichos de autoridades y docentes, nunca se recuperan los días perdidos. La mayoría de las naciones desarrolladas dedican más horas de clase que la Argentina. En Brasil, México, Cuba, Chile y Colombia tienen más días y horas efectivas de clases. Es verdad que más horas de clases no mejoran automáticamente la enseñanza, pero a no dudar que menos horas de clases producen el atraso educativo y comprometen el futuro laboral de los niños actuales.

Jorge Bustamante

Que no traicionen la esperanza

Cuando muchos apuran su giro algunos mantenemos el rumbo, con la convicción de que sólo los valores que no se negocian pueden dar y a conciencia de cuán accidentado será el camino. Los argentinos eligieron el domingo una opción que no comparto, un modelo que considero errado y una forma de hacer que no puedo respetar; pero cada sociedad tiene el derecho a optar su futuro. Deseo una vez más el equivocar mi lectura de lo que se avecina y que la esperanza de tanta gente no se vea nuevamente traicionada. La ingenuidad paga un precio demasiado alto cuando se corporiza en la mayoría, esa que ve lo que precisa en lo que no es lo que cree. Pero es sólo mi opinión vertida en un aún retenido marco de democracia. Ojalá la libertad de expresión, esa que por momentos se viera algo amenazada, nos siga acompañando.

Karina Zerillo Cazzaro

El retorno de Cristina

Lo que siempre pareció imposible luego del ascenso de Macri al poder en 2015 finalmente fue posible. La ex presidenta había entrado en un cono de sombras luego de abandonar la Rosada, cono que se profundizó en octubre de 2017 al caer derrotada en las elecciones de medio término. En ese momento muchos le extendieron el certificado de defunción. Nuevamente cometieron un grave error: subestimaron la capacidad política de Cristina, quien ingresó al Senado y se rodeó de sus incondicionales. De esa forma Cristina quedó protegida por una guardia que la contuvo. En ese escenario Cristina resistió esperando el desgaste político de Macri. La estrella presidencial comenzó a languidecer en mayo de 2018 cuando, agobiado por la suba del dólar, se vio obligado a pedir ayuda al FMI. A partir de entonces Macri jamás logró recuperar la iniciativa política. Su imagen positiva comenzó a caer de manera ininterrumpida. La crisis económica se agudizó con el correr de los meses provocando zozobra y desasosiego en la población. En mayo de 2019 Cristina ejecutó una maniobra política magistral. Nombró a Alberto Fernández candidato presidencial reservándose la candidatura a la vicepresidencia. De esa forma cedió ese protagonismo del que siempre se valió Macri para mantenerse competitivo. Con una economía en bancarrota y frente a un adversario hábil y astuto, el presidente sufrió una dura derrota en las Paso. Sin embargo, se negó a darse por vencido. Dejando todo en el campo de juego, Macri logró una hazaña: que el 27 de octubre lo votaran diez millones de argentinos, dos millones más que el 11 de agosto. Pero no logró evitar el retorno de quien, al igual que él, jamás baja los brazos: Cristina.

Hernán Kruse