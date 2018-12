La familia es la institución más antigua del género humano, es anterior al Estado y a la política. En los primeros años de la humanidad, por supuesto, no existían leyes y prescripciones sociales codificadas. En la declaración de Derechos Humanos de la ONU, se lee que los Estados deben reconocer y proteger a las familias. En realidad, hoy las familias están siendo atacadas desde adentro y desde afuera. Desde adentro por el desdibujamiento de los roles de sus integrantes, desde afuera por las influencias a veces negativas de las relaciones, de ciertas instituciones y de los contenidos de los medios de comunicación y la tecnología. Para lograr tener una sociedad sana debemos partir de familias sanas, cimentadas en el amor, con valores éticos y morales rectos, con respeto mutuo y necesidades básicas satisfechas. Dicho esto, y a propósito de ciertas instituciones o grupos sociales cuyos orígenes no están muy claros, quisiera escribir algunas líneas sobre la Educación Sexual Integral (ESI) de nuestros niños. Nadie, en su sano juicio, puede no estar de acuerdo con la educación sexual en los colegios en función de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. En los últimos días, llama la atención la proliferación de textos, apuntes, folletos, dibujos, que le llegan a los padres y educadores sobre la ideología de género, con afirmaciones tales como: "no existe varón y mujer", "sexualidad neutra", "no existe la sexualidad asignada en el nacimiento". ¿Qué pretenden estos grupos con ideas tan rebuscadas y deformadas de la realidad? Me gustaría entenderlas. ¿Se puede negar el hecho y la realidad biológica? ¿Qué se quiere inventar en pos de parecer moderno y progresista? Por favor, dejemos el macaneo y el absurdo de lado. El ser humano que nace con pene es varón y quien nace con vagina es mujer. A medida que crezcan definirán su orientación y tomarán el camino que elijan. Diversos estudios psicológicos hablan de que el individuo nace con su sexualidad biológica, la diversidad o la elección en contrario, va con el camino y el desarrollo de la vida. Concretamente, mi impresión es que sí se debe enseñar educación sexual a partir del jardín de infantes, sin ideologizar. No parece sensato anular a los padres en la formación de sus hijos e ignorar a la comunidad educativa en su derecho a instruir según sus convicciones. Parece acertado que el gobierno nacional haya decidido no avanzar por ahora, con la reforma de la Educación Sexual Integral, buscando coordinar con los Estados provinciales, una adecuada implementación.



Jorge Bustamante

¿Qué es el fascismo?

El protocolo propinado por el Ministerio de Seguridad relativo al uso de armas por parte de la policía, fue repudiado por fascista. Conforme a la ética de la convicción ingeniada por Max Weber, puede ser en parte. No por la ética de la responsabilidad que mayormente cuadra a los gobernantes. En este caso, a favor de las fuerzas del orden y, sobre todo, de las víctimas en ciernes. Weber define el Estado como "la agencia que monopoliza la violencia legal dentro de un territorio determinado". Ahora, si toda represión es considerada totalitaria e incluso una mala palabra, las sociedades agonizan aterrorizadas. Además, según el escritor italiano Ennio Flaiano: "En Italia hay dos clases de fascistas: los que son fascistas y los que no son fascistas".

Julio Chiappini

DNI 6.071.522



El cuento del contrato millonario

Escribo por mi hijo y porque con mi familia estamos desesperados. En este diario se publicó el mes pasado bajo el título "El cuento del contrato millonario" la historia de mi hijo, Brandon Quintana, de 19 años, y varios chicos más, quienes engañados por el supuesto representante futbolístico Hugo Yamada, relacionado con el ex árbitro internacional Javier Castrilli, viajó a España con un sinnúmero de promesas que no se cumplieron (a pesar de que nosotros habíamos pagado con mucho esfuerzo 150 mil pesos al representante). Mi hijo junto a otro chico de Ushuaia quedaron abandonados en Blimea, Asturias, donde recibieron la solidaridad de la gente del lugar. Hicimos la denuncia el la Fiscalía Regional Segunda. Pasaron los días y los chicos no consiguieron trabajo ni futbolístico ni de ningún tipo. Deben volver, están solos y deprimidos. Volvimos con mucho esfuerzo a juntar dinero para que mi hijo pueda regresar, pero no alcanzamos aún todo el monto del pasaje. Trabajo de empleado en una fábrica, vivimos en barrio Las Flores, somos una familia pobre. Pedimos ayuda y queremos que esto se sepa, que no vuelva a pasar. Dejo mi teléfono por si alguien puede comunicarse con nosotros: 0341-152692204. Gracias.



Francisco Ramón Quintana

DNI 24.784.799