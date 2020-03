La vulnerabilidad de dos actores importantes en la educación es exagerada: padres e instituciones educativas como dos "círculos confrontados". Son de público conocimiento hechos acaecidos en torno a escuelas y jardines particulares. Situaciones confusas que luego quedaron en vagas especulaciones y rumores sin fundamento, que dañaron la imagen de instituciones y docentes. Denuncias que ni siquiera fueron dirimidas en los ámbitos judiciales porque no tenían sustento alguno. Y eso es difundido por redes, por un boca a boca fulminante. Y ahí están los docentes, mirados con lupas gigantes, trabajando en ese círculo de desconfianza, sintiendo que cada paso dado puede desatar un ataque. Y como si esto fuera poco, a todo este engranaje de desconfianza se suman los medios de comunicación, que exponen abiertamente nombres, detallan comentarios y rumores, que no tienen, a veces, ni sustento legal ni coherencia, contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad de los actores: colaboran a que padres "se aterren" ante la perspectiva de dejar en una institución a su hijos y por otro lado, alimentan maestros cada vez más inseguros en sus prácticas docentes. Vivimos en una sociedad compleja, pero esa complejidad puede resolverse en parte y esto es recuperando "la palabra". Dejando de ver al otro primero como un enemigo y dándole la oportunidad de "mostrarse" Recuperando el "cara a cara" Hablemos de lo que nos preocupa, de nuestros miedos, de nuestras desconfianzas. Tejamos redes justas. No alimentemos rumores, no hagamos bolas de nieve imparables que puedan romper sueños. Construyamos instituciones educativas empáticas, de gente que se habla mirándose a los ojos. Dejemos de darle tanto lugar a la tecnología y a la impersonalidad de mensajes de textos o redes sociales. Y esto no quiere decir que bajemos la lupa, sino que la mirada sea justa. Miremos con justicia antes de hacer el daño. Y que todos los actores de esta situación: padres, docentes y medios de comunicación reflexionen respecto al derecho de cada uno, estableciendo límites a comentarios, sospechas y rumores.

Comisión Directiva Asociación de Jardines Particulares de Rosario

Apertura de sesiones

A 80 días de haber asumido el gobierno, luego del discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández, veo con gran desagrado como varios integrantes del anterior gobierno, lo único que expresaron es que la culpa de este difícil momento económico lo tiene la expresidenta Cristina. ¿Ya olvidaron todo el desastre que realizaron en los últimos cuatro años? ¿Dónde fue el dinero del endeudamiento? Seguir enumerando la devastación que hicieron llevaría un largo recuento. Deseo personalmente llegar a ver un resurgimiento de la Argentina y que la Justicia sea imparcial y sin ningún tinte político.

DNI 6.072.916

Viveza criolla y coronavirus

Que es una payasada, qué es un invento para dañar a los chinos, que no existe. Lo cierto es que el coronavirus existe, que ya han muerto unas 3.000 personas y se han infectado unas 90.000, y que si bien la mortalidad es casi equivalente a la influenza y la contagiosidad también es similar, si tomamos con liviandad el tema no van a quedar argentinos sin infectarse. Tengamos en cuenta que la provincia china donde surgió tiene 11 millones de habitantes y se infectaron unos 80.000, es decir menos del 1 por ciento, por el estricto control, aislamiento y medidas sanitarias que instalaron y que obedecieron porque la autoridad se lo impuso. Sería bueno asimilar esa experiencia y tratar de evitar que ingresen personas a las zonas epidémicas. Y si a pesar de eso no se logra evitarlo aislar rápida y eficientemente a quién tuviera la desgracia de haberse enfermado, y a las personas que han tenido contacto como lo establecen las normas epidemiológicas. Dejar que el virus progrese va a tener un costo social, económico y de vidas mucho mayor. Lamentable es escuchar como los turistas argentinos atrapados en China se expresaban como prisioneros de guerra siendo que lo único que pretendía China era evitar contaminarnos a nosotros.

Carlos Biagioli