En numerosas oportunidades las mujeres se han manifestado exigiendo igualdad respecto a los hombres, cosa que me parece muy bien. Un paso importante en esa dirección sería que las mujeres se jubilen a los 65 años como se jubilan los hombres. En la próxima marcha femenina sugiero que se muestren numerosas pancartas con la leyenda " jubilación a los 65 ¡ya!". En el tema del aborto hay un detalle que me llama la atención: ¿nadie le pregunta al padre del bebé si acepta que maten a su hijo? Si el padre no tiene ni voz ni voto, ¿dónde está la igualdad?

Juan Carlos Belligotti

DNI 6.246.832