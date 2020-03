Debido a la crisis sanitaria el gobierno nacional anunció medidas económicas que favorecen a los sectores de trabajadores más vulnerados de nuestro país: monotributistas, cuentapropistas, gente que vive de changas, que trabaja en negro. Quienes fuimos olvidados en estas medidas somos los docentes reemplazantes: a pesar de que también estamos precarizados, no tenemos estabilidad laboral, ni derecho a indemnización o reclamo. En Santa Fe, los reemplazantes cobramos (con suerte) cada 60 días. No tenemos posibilidad de tomar licencia, aunque estemos enfermos o tengamos un grave problema personal. No tenemos obra social (ya que la misma, sólo puede utilizarse los días en que se trabaja). Los docentes reemplazantes trabajamos (si somos afortunados) hasta el 31 de diciembre de cada año, momento en que el Ministerio de Educación, da corte a todas las licencias, y el sueldo correspondiente al mes de enero (proporcional de vacaciones) que se cobra recién en junio del año siguiente, sin ajustes por inflación ni ningún tipo de compensación extra. Un docente recién recibido, demora años y años en conseguir la estabilidad laboral, pasando largas horas yendo de escuela a escuela, trabajando y juntando hora por hora para lograr tener un sueldo digno, trasladándose en un día en hasta seis instituciones. La cuarentena obligatoria, cortó esta cadena de posibilidades, quedando los compañeros reemplazantes en una situación de desprotección total. Sumado a esto, el gobierno provincial se burla de la docencia santafesina, suspendiendo la paritaria, sin ningún aviso ni anuncio que permita vislumbrar un futuro más prometedor. Desde nuestro humilde lugar, conociendo muy bien los gajes del oficio, hacemos un llamado a nuestros dirigentes a mirar hacia este lado y a ofrecer una solución razonable para todos los trabajadores que a pesar de ser los más precarizados por el Estado, sostenemos y defendemos, día a día contra viento y marea la educación pública.

Marilina Zurbriggen / Asociación Civil Inconsciente Colectivo

Precios de verduras

El secretario de Comercio de la provincia declaró textualmente: "A los consumidores si encuentran más caro de lo que esperaban la papa, cebolla, calabaza, zapallitos, no los compren". Qué medida inteligente. Los mayoristas agradecidos, los minoristas no, porque se les pudrirá la mercadería, y los consumidores, bien gracias. Roguemos que no aumenten el agua, la soda, la cerveza, el vino y toda otra bebida porque nos ordenará no comprar y moriremos de sed.

Roberto Meneghini

Fallecimiento del padre Miguel Deraco

Los religiosos y ex alumnos del Colegio Salesiano San José comunican el deceso del padre Miguel Deraco el 24 de marzo pasado, a los 78 años, quien en la década del 80 trabajó en la docencia, pastoral y parroquia de la institución. Había nacido en Crespo (Entre Ríos) en 1942, ingresó al Colegio Salesiano de Paraná, luego inició los pasos del Seminario Menor y Mayor en Córdoba, donde cursó magisterio, filosofía y teología, hasta recibir el Orden Sacerdotal en 1969. Desarrolló sus actividades en los colegios de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Fue enviado a Roma para realizar un curso de pastoral y catequesis (1978-80). A su regreso continuó su trabajo en varios colegios y los dos últimos cargos fueron director y párroco en la EAS La Trinidad (Ferré-Bs. As) (2002-2008), y por último en el Colegio Don Bosco San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires) del 2008 al 2020) hasta su fallecimiento en la ciudad de Córdoba a causa de una delicada cirugía. El padre Miguel sentía su vocación de anunciar el Evangelio; acompañó a los jóvenes a dar testimonio cristiano con el Carisma Salesiano; siempre disponible, con alegría, con su palabra para contener a los grupos de jóvenes, en viajes cortos, a los retiros espirituales. La comunidad educativa y los ex alumnos no desfallezcamos, oremos por él, el árbol de la Iglesia seguirá en pie aunque caigan de tanto en tanto algunas hojas.

Luis Angel Maggi