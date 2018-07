Discursos apocalípticos

Frente a la crisis del gobierno nacional, la oposición está viciada de apocalípticos. Le critican a Mauricio Macri su optimismo, como si el trabajo del presidente fuera generar pesimismo en la población. Que la mayoría de la sociedad está decepcionada con sus gobernantes y enojada por una coyuntura difícil no significa que, automáticamente, se pliegue a los discursos más ideologizados de la izquierda o del kirchnerismo fundamentalista. La idea de la manifestación permanente, aún por causas legítimas, nos tiene hartos. Las manifestaciones con pancartas rotuladas "la patria está en peligro" están referenciadas, entre otras causas, a la llegada a nuestro país del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la inflación. Para aquellos que sufren de amnesia parcial, les quiero recordar que el historial entre la Argentina y el FMI suma 26 acuerdos. De los 26 acuerdos firmados entre 1958 y 2003, el peronismo fue el que más acuerdos firmó con el FMI, nueve en total de los 26, el 35% de los acuerdos se hicieron bajo gobiernos peronistas. Firmaron dos en 1975, uno el 18 de marzo de 1976 poco antes de la caída de Isabel Perón, y luego en 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, y en enero de 2003 con el gobierno de Duhalde, y Lavagna como ministro de Economía. Entonces la patria no estaba en peligro. Seguimos con la historia de la inflación en gobiernos peronistas. A partir de 1973 (60,3%); 1974 (24,2%); 1975 (182,8%), para no cansar tanto al lector, paso a los años del gobierno de Cristina Fernández: 2012 (25,6%); 2013 (28,4%); 2014 (38,5%); 2015 (27,5%). Entonces la patria no estaba en peligro. No pretendo defender lo indefendible, solamente hacer ver que los delirios apocalíticos son apropiados para adueñarse de aquellos especímenes empeñados en tener la verdad y la ilusión de la razón. Hoy se advierte la futilidad de las políticas de emergencia aplicadas en estos años, que llevan siempre a nuevas medidas de emergencia. Una convocatoria a una amplia colaboración de todos los sectores, unida a una gestión razonable, podría poner en marcha las soluciones que, me parece, no son imposibles. Hoy el Estado está destrozado y hay que recomponerlo, pero basta de declaraciones apocalíticas, eso es terrorismo de Estado. La patria no está en peligro.

Manuel Basanta Rodríguez



Bajo la Intendencia socialista de la señora Mónica Fein la ciudad creció en varios rubros. Por ejemplo, el centro de la ciudad y los barrios acrecentaron su parecido con la pintoresca Calcuta, y los montículos de basura en las veredas sirven de ecológico alimento para simpáticos roedores. Los artísticos grafitis fomentados por la Intendencia favorecen el consumo, ya que los frentistas se ven obligados a comprar más pintura para taparlos. La general rotura de las veredas obliga a los habitantes a practicar una permanente gimnasia, mejorando su estado físico, y la inseguridad anula el aburrimiento, convirtiendo la vida cotidiana en una interesante aventura de suspenso. Y ahora además debemos agradecer a la intendente el novedoso lenguaje de la ideología de género, ya que saludó a la población por el "día del amigue". Cuánto progreso y cultura. "Gracies estimade señore Fein y que sigan les éxites del socialisme".Roque SanguinettiOtra vez el Imusa. Hace dos años me dieron allí una perra en adopción que tenía leptospirosis, estaba en estado grave. Los veterinarios de la institución no la atendieron como correspondía, se salvó de milagro porque la interné en Sivet e hicieron lo imposible para que se recuperara de la desidia y el abandono que sufren allí los animales. A raíz de esta experiencia asistí a las reuniones del Consejo Asesor del Imusa con intenciones de ayudar. Pero tanto su director, el doctor Daniel Rinaldi, como el director de Salud Pública Animal, el doctor Galván, nunca mostraron real interés de que los graves problemas de la institución se solucionen. Los animales encerrados en horribles jaulas, manguereados con ellos dentro, subalimentados, siguen muriendo por maltrato sin siquiera poder defenderse, como el caso de la galguita "Alfonsina". Queremos decirles, señores responsables del Imusa, que ustedes son servidores públicos, sus sueldos los pagamos los contribuyentes. Pedimos que se haga justicia para los sin voz.Eldy SchmidtDNI 14.175.582Como aterradoras habría que catalogar las declaraciones claramente sediciosas del piquetero Luis D'Elia y sus deseos de " fusilar al presidente Macri en la Plaza de Mayo", en consonancia con otras expresiones de las bandas de forajidos K y del abogado y referente del "Centro de Trabajadores de la Economía Popular", Juan Grabois, hijo del otrora dirigente justicialista Roberto "Pajarito" Grabois, a quien sus compañeros de militancia en los 60/70 supieronn bautizar "ensayo de desfile" por sus constantes cambios de paso por la "izquierda-derecha, derecha-izquieda", y su alternancia entre "Guardia de Hierro" y los grupos marxistas más radicalizados del peronismo. Fu tambié marido de la tristemente celebre Matilde Menéndez, con la casi segura posibilidad de haber sido quien, con "sus dineros mal habidos", haya solventado gran parte de los estudios del dirigente y activista del CTEP que se autodefine como "el representante oficial del Papa Francisco".Alejo UribeDNI 6.259.301Aún estoy sorprendido por el proyecto de las concejalas María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani para modificar una ordenanza municipal que regula la cantidad de personas para ingresar a una habitación de moteles o albergues transitorios. ¡Qué modernas las chicas!, habiendo tantas cosas importantes que modificar en nuestra ciudad y país, que sería largo y tedioso mencionar. Realmente creo que sería un libertinaje total, con fiestas de todo tipo en los moteles y albergues, tal cual dicen las chicas concejalas. Una idea les sugiero a ambas: si tienen hijas, que sean ellas o las hijas de los dueños de los moteles las encargadas de entregar bebidas y demás a los clientes. Así estarán más acorde a los tiempos que se viven, con mayor libertad sexual. Creo que puede ser una buena idea para crear nuevas fuentes de trabajo. Es increíble que sea cierto lo que leí en la mañana del jueves en el diario.Jorge Luis de HaroDNI 6.061.113