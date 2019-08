¿Discriminación o ignorancia?

Acabo de leer en Información General de vuestro prestigioso espacio digital, que los argentinos junto a otros 15 países latinoamericanos, a partir del año 2021 deberemos tramitar una "visa" para poder viajar, transitar o permanecer por un máximo de 90 días en territorio europeo, mediante un sistema que han denominado Etias. Creo que vuestra información se basa en datos ciertos, porque la primera impresión al leerlo suena a noticia falsa o hilarante. No quiero entrar en detalles de la situación de inmigración en territorio europeo, porque quizás llevaría varias ediciones y tiempo, pero sólo pensar en que a todo un conjunto de 26 países se les haya ocurrido semejante barbaridad, suena a una total discriminación e ignorancia. Discriminación lisa y llana quizás porque por lo menos en Argentina no tenemos ese tipo de condicionamiento y mucho menos entre hermanos latinoamericanos, como tampoco con los países que con una historia colonizadora durante siglos, hoy tienen temor inverso. Desde 1492, cualquier europeo tuvo la oportunidad y muy en especial entre 1860 a 1950, de instalarse en nuestro país sin preguntas o condición alguna, habiendo sido cobijo ante el hambre y las guerras. Que hoy nos pidan visa, al igual que los cowboys del norte, indigna o habla de la falta de conocimiento o respeto a los pueblos que dieron origen o acompañaron en su expansión. Pero no es tan extraña la medida, cuando como en mi caso particular, con un abuelo italiano me encuentro en "lista de espera" para tramitar la ciudadanía desde hace aproximadamente 11 años, me dieron el turno y por el ritmo de atención que tienen en el Consulado, pueden pasar unos 11 años más. Ah, falta aclarar que han agregado un nuevo sistema para los turnos que tampoco es accesible, pero hay algunas "ventajas" que se publicitan en internet para "facilitar"; al fin y al cabo dicen de los argentinos, pero mucho aprendimos de los que hoy nos ignoran. Señores, no caben dudas, la noticia y mi situación personal, es lisa y llanamente discriminación e ignorancia.

Alejandro Boggiano

DNI 8.599.652