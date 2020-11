Discrepo respetuosamente

Estimada señora Cecilia Goyret, cuya carta de lectores leí el jueves 19, y a los opositores que argumentaban en contra del impuesto. ¿Por qué no invirtieron en estos cuatro años los empresarios, cuando estaban todos sus amigos en el poder? ¿Por qué no generaron empleo? Pero como son los herederos del odio, de los que bombardearon Plaza de Mayo, los cómplices de la dictadura, los que atentan contra los gobiernos populares, los que odian a los pobres y desprecian a la clase media, hoy se rasgan las vestiduras porque el pueblo les dijo que no. Y antes de mandar a un trabajador desocupado a trabajar como lo dice en su carta, sería bueno que vayan a trabajar los que todo lo heredaron y no hicieron ningún esfuerzo laboral en su vida.