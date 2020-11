Discrepo respetuosamente (II)

El 20 de noviembre pasado, el señor Eduardo Martínez contestó una publicación de Cecilia Goyret en contra del impuesto a la riqueza, de la fortuna kirchnerista y de la ausencia de políticas para generar empleo y riquezas para el país que tanto lo necesita. Martínez, en su disenso hace varias preguntas en ataque al gobierno macrista tratándolo de “herederos del odio, de los que bombardearon Plaza de Mayo, los que odian a los pobres y desprecian a la clase media”. Pero todas esas preguntas inciertas por sí no son producto de su intelecto ya que son las mismas que pronunció el diputado por el Chaco, Aldo Leiva, en la sesión del 17 de noviembre, ex combatiente de Malvinas, políticamente kirchnerista por favor recibido, que muy poco sabe de Perón y del peronismo como muchos que se dicen peronistas y que sólo saben por transmisión oral. Señor Martínez, entre bueyes no hay cornadas, el diputado Leiva no le iniciará juicio por plagio. Usted y el diputado Leiva tienen algo en común, ni conocieron a Perón ni lo estudiaron.