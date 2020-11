Diego Maradona y un asado en Madrid

En 1990 yo estaba de Madrid. Me había ido a España a principios de año en busca de aventuras, con mi guitarra al hombro y mi valija llena de sueños. Así llegué una noche al restaurante argentino El Locro, en calle Trujillos, a pocas cuadras de la Puerta del Sol. Allí cantaba cuando alguno de los artistas tenía alguna “gala” en otro lugar. Y también era camarero. Era el domingo 2 de diciembre, hacía mucho frío. Luego de cerrar la jornada de mediodía del restaurante, me quedé a descansar mientras miraba al Napoli por TV, que con gol de Maradona de penal había ganado el partido. Al rato sonó el teléfono. “Hola, ¿está Cesar o Cacho?” (dueños de El Locro), me dijo una voz que me resultaba conocida. “No”, respondí. “Qué necesitas, soy Norberto, un camarero”, dije. “Mirá, estoy en Barcelona, mi nombre es Jorge Valdano y esta noche queríamos ir a cenar a El Locro pero no sé si llegaremos antes de las 12 de la noche. Estoy esperando a alguien muy especial que viene de Italia”, me explicó el 9 campeón del mundo en México 86. “Por favor, no digas nada a la prensa. Voy con Diego Maradona y 15 personas más”, dijo Valdano. Me quedé helado. Diego venía a Madrid invitado por Valdano a su programa de TV+ (Plus) “El día después”, que se emitía los lunes a la noche. Minutos después de las 12, Valdano llegó a El Locro con la comitiva. La mesa estaba preparada. Los compañeros, que al principio no me creían, no salían de su asombro. Entró Diego con su sombrero negro, Claudia, sus hijas, uno de sus hermanos con su familia y directivos de TVE que lo habían ido a buscar a Barcelona en un vuelo privado. Por supuesto, yo serví a Diego. “Qué nos recomienda, maestro”, me dijo el 10. “El mejor asado de Madrid, sin dudas, Diego”, le respondí. “¿Y para beber?”, preguntó. “Tengo un Navarro Correas que quiere descorcharse solo”, dije. “Vamos por ahí”, cerró el Diego. Comió chorizos, morcillas, mollejas, riñones, chinchulín trenzado, entraña, bife de chorizo y costillas. Estaba feliz. Mientras cenaban, cantaba Silvia Pacheco, una catamarqueña radicada en España desde hacía varios años. Yo me salía de la vaina por cantarle algo al Diego. Cuando Silvia cantó un tango, la tomó de la mano a Claudia y la sacó a bailar. Bailaron bastante bien. Cuando se sentó, tomé la guitarra y le dediqué una de mis canciones. Me aplaudió. Cuando fui a la mesa a levantar los platos me dijo: “Maestro, vos hacés de todo”. “Como vos en una cancha”, le respondí. La noche terminó con abrazos, fotos, una buena propina y la sensación que aún hoy, casi 30 años después, no puedo olvidar: Yo le di de comer a Maradona. ¡Vuela alto, Barrilete Cósmico!