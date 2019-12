Diciembre y las cartas

Cuando diciembre nos regala el color dorado del trigo que en cada espiga tiene una promesa de pan. Cuando diciembre nos brinda el aroma de la sidra, el pan dulce y el vino para el brindis fraternal, comienza el aluvión de e-mails, videos y whatsapps portadores de augurios de felicidad. Pero aún muchos que utilizan el veloz correo digital recuerdan las cartas que el servicio postal hacía llegar a los domicilios. Con qué expectativa se esperaban esas cartas escritas a veces desde muy lejos por novios, padres, abuelos, tíos, amigos o importantes instituciones. Y el encargado de terminar con esa inquietud era el querido cartero; un personaje simpático en el barrio que luego de muchos años terminaba siendo un vecino más. Unos a pie, otros en bicicleta, tenían como sello distintivo el estridente y esperado grito de ¡carterooo! Se los conocía por sus nombres o apodos y en las fiestas tradicionales recibían regalos no menos tradicionales. Actualmente, algunos son un tanto enigmáticos; sólo pocos los conocen y cumplen su trabajo mediante modernos ciclomotores. Además del Correo Argentino fueron apareciendo empresas privadas; pero la correspondencia casi ha quedado circunscripta al envío de facturas, informes bancarios y judiciales. Ya es historia el gentil cartero con su carga de ansiadas cartas trayendo noticias, avisos de llegadas y promesas de amor. De todas maneras ese recordado servidor público tiene su día que es el 14 de septiembre, instituido en homenaje a Bruno Ramírez, un sevillano nombrado cartero en Buenos Aires el 14 de setiembre de 1771. Si usted señora, o usted señor, guarda la carta que le mandó aquel joven o esa chica que conoció en una distante ciudad cuando viajó en unas vacaciones, sabrá de qué estoy hablando. En fin, con e-mails, whatsapps o con tarjetas llegadas mediante las históricas cartas, diciembre discurre hacia la Navidad y el Fin de Año llevando en los 31 casilleros del calendario, un mensaje de paz y felicidad para todos.

Edgardo Urraco

Destrato a los jubilados (II)

Leo en cartas de lectores y siempre hay alguna de un jubilado expresando su angustia. Me pregunto si en verdad existe el deseo de reparar el daño causado a los más grandes de esta sociedad. Fuimos los que más padecimos la caída de ingresos debido a la alta inflación, perdimos cobertura médica y tenemos pocas oficinas a las que recurrir para reclamar. Como ejemplo tengo mi caso, donde me liquidaron mal mi primer haber jubilatorio en junio de 2013, y desde entonces reclamo a la Caja de Jubilaciones para subsanar dicho ingreso. Tengo un decreto del gobernador Miguel Lifschitz reconociendo esta situación y la Caja no se digna a pagar su deuda. ¿Qué hace un jubilado en estos casos? Si alguien pudiera, contestarme.

Silvia Brugnoni

El principio del fin

A partir de 1983 se terminaron los golpes militares y a partir de 2015 se terminaron los golpes peronistas. Estamos asistiendo a una etapa nueva en la política del país. Este triunfo en las urnas de una parte nefasta de la política corrupta y de prebendas nos entristece, pero nos ilumina sobre otra posibilidad de vida democrática. Tendremos que pasar esta etapa dura, conflictiva y de avasallamiento del Poder Judicial, pero en una gran parte del pueblo, el 41 por ciento, quedó el germen de la democracia plena, con todos los poderes funcionando, con su fuerza como motor. Es doloroso perder la democracia en manos de Cristina, Moyano, Grabois, Rossi, Milani, entre otros, pero ya sabemos que es posible otra cosa, otro modelo de vida, otra perspectiva. Somos el germen de un nuevo modelo, de una nueva esperanza, de un camino que ya depende de nosotros, de los honestos, de los que en el último tiempo resucitamos de un oscuro pasado para volver a creer gracias al gobierno que se va. Va a ser duro para periodistas honestos, jueces y políticos, pero creo que es posible, que es el principio del fin.

Rubén Deninno

