"Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante los calzó de cross". Así comienza la letra de "Corrientes y Esmeralda", el tango de Celedonio Flores. Ese elegante no era otro que Jorge Alejandro Newbery, que por entonces (en 1902) tenía 27 años y practicaba boxeo entre otros varios deportes. Su pasión por "el aire" tuvo su inicio práctico en 1907 cuando a bordo del globo aerostático "Pampero" y acompañado por Aarón de Anchorena, cruzó el río de la Plata en un viaje desde Palermo hasta Conchillas (Uruguay). Después de volar en globos y aviones monoplanos, no conforme con los récords logrados, decidió ejecutar lo que suponía iba a ser su viaje aéreo más trascendente: el cruce de los Andes. Pero el destino le cortó las alas en lo mejor de su vuelo. En efecto, en Mendoza y tras una práctica sin novedad, inmediatamente despegó comandando otro avión (el de Teodoro Fells) que se desplomó provocando el deceso del ilustre piloto. Era el 1º de marzo de 1914; por ello en su homenaje esa fecha fue instituida como Día Nacional del Transporte en la Argentina. Ahora bien, Newbery fue un as de la aviación pero nunca tuvo relación directa con trenes, barcos, camiones, colectivos y taxis; ni siquiera se dedicó al transporte aéreo postal como el francés Saint Exupéry. Por ello no queda claro por qué se pensó en su figura para instaurar el Día Nacional del Transporte; instauración que en mi opinión, presenta cierta incongruencia. A Jorge Newbery se lo podría haber homenajeado estableciendo la fecha de su nacimiento (27-05-1875) como, por ejemplo: el Día de los Pioneros Aeronáuticos Argentinos. En una decisión más razonable, el 10 de enero fue elegido Día de los Trabajadores del Transporte, que comprende al realizado en rutas terrestres, ferroviarias y aéreas ya sea para instituciones oficiales o privadas; para transportar pasajeros o cargas. La fecha fue escogida en virtud de que el 10 de enero de 1919 se fundó el Sindicato Unión Tranviarios Automotor. Volviendo a Newbery, fue una feliz determinación ponerle su nombre a la avenida que enlaza nuestro aeropuerto Islas Malvinas con la avenida de Circunvalación; como asimismo al aeroparque de Buenos Aires.

DNI 6.042.889

Siguen las picadas y nadie hace nada

Son las 3.30 del domingo 9 de febrero, y como otras noches desde la cero hora picadas de motos y autos en la zona de Colombres y Nansen. Música, bocinazos, personas ebrias a la gritos. Autos y motos acelerando fuerte por Nansen. Llamados varios al 147 sin que se produzca respuesta alguna. Llamados al 911. No se escucharon sirenas policiales. El sábado sucedió lo mismo. No hay control. Nadie se hace cargo de este flagelo que sufrimos los ciudadanos que pagamos impuestos y respetamos los derechos de los demás. Violan numerosas ordenanzas y leyes. Escapes libres, molestias en la vía pública en horarios prohibidos. Circulan a alta velocidad poniendo en riesgo la vida de otros. Estamos hartos de no poder dormir, de que los niños con autismo entren en crisis. Los que trabajamos, necesitamos tener un digno descanso. Pero esto, al parecer, es tierra de nadie.

DNI 30.350.489

Momentos de incertidumbre

En estos momentos donde un gobierno nos conduce a un abismo, donde un gobierno está destruyendo todo y está haciendo un país inhabitable para seres honestos, donde la seguridad es una entelequia y la impunidad el único logro. Es justamente, en estos tiempos duros, que el 41 por ciento debemos seguir unidos por todos los medios posibles para no morir en el intento de hacer un país en serio. No podemos ni debemos ser débiles ante ellos, no podemos rendirnos, y no digo de hacer marchas todos los meses como leo por ahí, eso sería un desgaste terrible. Pero sí estar juntos, contactarnos, los que sienten un rezo, hacerlo. Pero es una condición esencial no desfallecer, no claudicar en nuestra moral, en nuestros deseos de país. Yo me abrazo a ustedes, los honestos, para recubrirme de esa pátina de honestidad que no me hará aflojar ante la insistencia de este gobierno de poner la inmoralidad como forma de vida y la impunidad como regla. No podrán si no queremos.

Rubén Deninno

DNI 13.488.668