Desperdician nuestro dinero

Esto ocurre en la calle Nuestra Señora del Rosario al 1400/1500. ¿Por qué no se gestiona y realiza una obra seria? Hace cinco semanas fresaron las calzadas y abandonaron los trabajos. Nos comunicamos con la Municipalidad de Rosario para asesorarnos de dicha gestión y nos informaron que solamente será un maquillaje. No se realizarán trabajos de preparación de suelo y cordón cuneta. Dejarán todo en el estado actual, sin niveles de escurrimiento de agua a bocas de tormenta, ocasionando acumulación de tierra y crecimiento de pastos. Se mal invierten y desperdician nuestros impuestos. En 30 años nunca recibimos ninguna inversión, nos faltan el respeto, nos parece una canallada. Son solamente dos cuadras y no hay pretexto alguno, por falta de infraestructura como agua, cloacas, gas, bocas de tormenta. La calzada que fresaron y abandonaron fue contratada y gestionada por los vecinos con una empresa llamada Temporelli en los años 80, cansados de pagar camiones con arena de fundición para tener estabilizadaS estas calles. No fue inversión del municipio. Es más, según información, esta calzada figura como definitiva realizada por gestión municipal, otra canallada. Por favor, solicitamos intervenir urgentemente, estamos a tiempo de solucionarlo y devolverle algo a este vecindario que es responsable con el pago de nuestros impuestos. Creo que lo merecemos, nunca recibimos inversión en todo este tiempo.

Adrián R. González

DNI 17.094.143





Inclusión de reformas necesarias

En la publicación de mi nota de opinión "Consulta popular y reforma constitucional" del día 27 de marzo pasado, que mucho agradezco al Decano de la Prensa Argentina, creo importante agregar dos temas cuya necesidad de reforma constitucional es imprescindible porque si ésta se limitase solamente a estos dos estaría ampliamente justificado que la Legislatura los incluya en la ley declarativa que debe fijar las reformas que habilita para que la Convención se expida. En tal sentido entiendo que deben reformarse los arts. 106 a 108 (C.P.) que regulan la autonomía municipal en la Constitución vigente, pues debe quedar claro que ésta no está reconocida actualmente y sólo con la reforma de la Constitución podrá lograrse. Este avance institucional tiene amplio consenso en toda la ciudadanía de la provincia y debemos recordar que no puede disponerse por ley y mucho menos por ordenanza. El tema se discutió mucho en la Convención de 1994 y quedó aclarado cuando miembros de la comisión redactora explicaron que el artículo 5º C.N. debía interpretarse en cuanto la exigencia de "asegurar su régimen municipal", que éste debe ser autónomo. Concretamente, si Santa Fe no reforma su Constitución en este aspecto, corre riesgo de ser intervenida federalmente (art. 6º C.N.). También debe eliminarse el 2º párrafo del art. 115 que tiene una particularidad peligrosa porque si dentro de los temas habilitados uno solo no es tratado por la Convención, todo lo que se aprobó carece de valor. Esto significa que sesionando la Convención puede en cualquier momento dejar de tratar un tema y con sólo esta omisión anula todo el trabajo que se hizo.

Dr. Iván José María Cullen, convencional constituyente por Santa Fe MC





Un predio ferial para Rosario

Desde el 10 al 13 de abril se realizará en Rosario la edición especial Nº 20 de Fiar 2019. El lugar elegido no es suficiente para contener todos los expositores interesados. Otra feria hace poco se hizo en un lujoso palacio del juegos, raro contraste de vicio con trabajo. Rosario no tiene un predio ferial para grandes exposiciones. El ex intendente Usandizaga restauró para esto el Patio de la Madera, se hicieron varias, después el abandono y ahora otro destino. El doctor Binner durante su Intendencia, entre muchas otras cosas, hizo un gran hospital, la avenida Belgrano, los Distritos, soñó con un hermoso Puerto de la Música. Un día dijo "no puede ser que una ciudad como Esperanza tenga su predio ferial y Rosario no". Arquitectos le presentaron un proyecto de remodelación de la ex Rural por pocas decenas de millones de pesos. Lamentablemente, no tenemos ni puerto, ni predio. Con todas las actividades comerciales e industriales de nuestra provincia, cuántas ferias se habrían podido organizar con enorme estímulo para la producción, o solamente para sacarle algunas a Buenos Aires.

DNI 93.494.899