Un ciudadano, mínimamente alfabetizado, no puede ignorar que el mero hecho de "trabajar" jamás fue suficiente para conquistar derechos laborales. En pleno siglo XXI, es inconcebible que un ciudadano común desconozca que los derechos de los cuales goza se obtuvieron mediante luchas laborales organizadas sin las cuales hoy seguiríamos trabajando 16 horas diarias, siete días a la semana. Desde una superioridad moral que supone que quienes paran no trabajan, y que enmascara una gran ignorancia histórica, se apropian del discurso de "la cultura del trabajo" cuando son los trabajadores que salen a la calle quienes arriesgan su pellejo para defenderla. Lo que un paro pone en discusión es cómo se reparte la riqueza que se produce entre patrones y trabajadores para hacer más dignas las condiciones de trabajo para todos. Texto que escribe Lucrecia Arremolina y del que me apropio para preguntarme si llamamos "ir a buscar inversiones" a ir a "vender el país" entre "monigotadas" bailables y caída de ojos. ¿Con 160.000 mil millones de dólares de deuda no hubiera sido suficiente para pagar los desmanes heredados? Me apena haber contribuido a la "pesada herencia" con un acondicionador de aire y un viaje a Río de Janeiro. Perdón.

Accidentes que duelen

Recientemente se informó sobre el incremento de los accidentes viales provocados por vehículos de transporte de pasajeros. Y esto me llevó a una reflexión, y preguntas pertinentes. ¿Pensó el municipio que tal vez la flota del transporte urbano está sobredimensionada, tanto por el tamaño como por la cantidad de vehículos? Cuando se angostaron las ya estrechas calles rosarinas, ¿se previó el actual esclerosamiento del flujo vehicular y sus consecuencias?

Nuevos candidatos

Escribo esta carta con el fin de tratar de entender lo que pasa hoy en materia económica en nuestro país. Haciendo una profunda autocrítica por haber votado a este presidente, y a la vez una sensación de tranquilidad por haber, con mi voto, ayudado a que el gobierno anterior y sus responsables, no todos, hoy tengan que dar explicaciones en la Justicia ya que no pueden justificar sus bienes. En realidad, creo que el actual presidente no tendría chances en el 2019, ni Cristina tampoco. La democracia deberá encontrar candidatos nuevos, capaces, idóneos y comprometidos. Hay que olvidar el pasado, empezar de nuevo y así el pueblo volverá a votar, esta vez para que haya un gobierno donde no exista lugar ni para los populistas mentirosos, ni para los neoliberales fracasados.

¿Negligencia de la Anses?

Por segunda vez en dos años me encuentro con la sorpresa cuando llego al Banco Bersa que no puedo cobrar mi haber jubilatorio porque para la Anses no existo. Hace un par de años había un señor con el mismo número de documento de identidad al mío. Este hombre falleció y por ende anularon mi tarjeta. Lo solucionaron en el banco ese mismo día. Ahora bien, hace unos días ocurrió lo mismo, estuve cuatro horas discutiendo en el banco hasta que lo revirtieron. Ahora me pregunto: ¿de quién es la culpa de que tenga que pasar por esta situación estresante, que hizo que yo estuviera a punto de descompensarme por la situación vivida? ¿Negligencia de empleados de la Anses? Es inaudito.

Poda, escamonda y bicisendas

Nuevamente insisto en la poda o escamonda en calle Salta desde Oroño hasta el río, ya que es la época. Además, es urgente colocar un semáforo o retardador de velocidad en calle Balcarce y Salta, ya que es imposible para los peatones cruzar en horas pico, y es causa de una gran cantidad de accidentes. Y como si fuera poco, los ciclistas utilizan las bicisendas en contramano por calle Salta, al igual que circulan por el cantero central de Oroño. Desde ya, muchas gracias por su atención y quedo a la espera de una respuesta a puesto que vengo haciendo esta solicitud en reiteradas veces.