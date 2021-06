Derecho a la propiedad

El valor del individuo, la propiedad intelectual, la autoría, la propiedad privada, no son negociables en sociedad alguna porque el límite entre lo propio y lo ajeno, material o no, es esencial en la concepción del concepto de individuo, e imprescindible en la construcción de una sociedad justa. El progreso social tiene base en muchos esfuerzos personales y en la elección de cada individuo de compartirlos; no se impone negando su fuente ni aduciendo a algún dudoso “bien común”.