Dejar de ser adicto a las drogas es una tarea compleja que requiere de una disciplina cotidiana para atravesar obstáculos que parecieran ser murallas infranqueables, pero que una vez superados solo eran circunstancias cotidianas de la existencia humana. La personalidad adicta se genera en años de construcción de un mecanismo psicológico de funcionamiento, basado en la manipulación, la mentira, el victimismo y la terquedad que oculta los verdaderos sentimientos, que al no ser expresados y puestos en palabras se trasforman en acciones autodestructivas. El desenlace final del uso de drogas y/o alcohol es lo menos importante; tenemos que fijar nuestros objetivos en la resolución de ese entramado íntimo, donde las simplezas de la vida se trasforman en oscuras obstrucciones que paralizan y nublan el aquí y el ahora. El conocimiento de sí mismo trae el dominio de las acciones propias y la comprensión de la "normalidad" que se tiene que lograr en función a la historia de vida de cada sujeto. El sostenimiento de un estilo de vida saludable en armonía con la propia historia de cada sujeto está relacionado a la anticipación de los vaivenes de la existencia en un estado de alerta permanente y en la decisión constante de superación, teniendo siempre a la vista dónde y cómo se había caído allá lejos cuando el sujeto era preso de una dependencia que lo tenía atrapado en sí mismo, mordiéndose su mismo espíritu en una monotonía apabullante.

Osvaldo S. Marrochi

Presidente Fundación Esperanza de Vida





Días de paseo en Santa Fe

Decidí pasar fin de año en la ciudad de Santa Fe. Aproveché a recorrerla ya que hacía tiempo no la visitaba y me sorprendió gratamente. Por ejemplo, la peatonal limpia, prolija, con policías que la custodian y dan seguridad a los clientes de los negocios. La gente consumiendo relajada en los numerosos bares. Recordé con tristeza nuestra peatonal, totalmente abandonada por el municipio, sucia, con decenas de locales vacíos, puestos callejeros vendiendo mercadería de contrabando, indigentes tirados en todo su recorrido. La falta de gestión es imperdonable tanto de la Intendencia como de los concejales de turno, ambos poderes mirando hacia otro lado. Basta caminar una cuadra para comprobar el total desinterés por el centro histórico de nuestra querida Rosario.

DNI: 10.630.055





El Papa & Nicolás Maduro

Para la asamblea de Lima el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo. Igual para la Unión Europea y también para 20 ex presidentes de Latinoamérica. Los opositores venezolanos de la Asamblea Legislativa predican idéntica postura, igual que la Iglesia venezolana predica idéntica postura. El Vaticano, con el Papa a la cabeza como regente de la Iglesia mundial y con sus ideas vanguardistas, continúa con su política a favor de gobiernos populistas represivos que han aislado del mundo exterior a sus ciudadanos para seguir saqueando en forma descarada los dineros que son propios de los Estados a los que ellos representan. Me gustaría saber de qué lado está el Papa, que convalida el mal en todas sus formas posible pidiendo que confraternicen represores y reprimidos, diciendo que llegó la hora del diálogo. No son posibles las conversaciones y acercamiento que propone Francisco; o se está con el mal, o se está con el bien. Es eso lo que debería definir su postura. La confusión no suma, más bien nos desorienta y nos desilusiona.

Roberto Rubén Sánchez

DNI: 8.634.022





La fortaleza del gobierno II

¿Hasta cuándo seguirán las críticas al gobierno anterior; no hay algo más positivo que se pueda destacar de la gestión Cambiemos que su fortaleza porque aún continúa? No vemos que se haya mejorado la economía, la inseguridad, la inflación, la desocupación, la pobreza y la suba del dólar. Todos temas que, según promesas de campaña, serían solucionados. La corrupción es un carma que tenemos inserto en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, no es privativo del kirchnerismo. Para poder cambiar esto todos debemos pregonar con el ejemplo, obrar con honestidad, ser solidarios, cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, laborales, de familia, y tratar de elegir representantes más íntegros. Yo creo que puede ser posible si surgen candidatos creíbles.

Esteban Giannuzzi