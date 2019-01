Declaraciones tendenciosas

En otro ataque de judeofobia, la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdún, declaró en relación a la modificación del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre uso de armas letales, que en Israel le dan un premio al policía que mata por la espalda a un palestino, aunque tienen temor de legislarlo. Le comento a la abogada, que imagino nunca caminó por las calles de Tel Aviv, Jerusalén, Yaffo, etc., que en ese caso, habría advertido la presencia de policías fuertemente armados que recorren en parejas muchas zonas de las ciudades brindando seguridad a los habitantes; y que, ante cualquier movimiento extraño, detienen a las personas sospechosas. De de no lograrlo, inmediatamente las neutralizan con armas de fuego. En el pasado, un ciudadano israelí fue atacado a cuchillazos en una parada de ómnibus. El atacante, terrorista palestino, fue eliminado de inmediato. Si la madre que envolvía el torso de su pequeño hijo con bengalas para ingresar a la cancha de Ríver hubiese sido vista por la policía israelí, la abatían de inmediato. En el 2017 una joven de 16 años fue detenida y cumplió ocho meses de cárcel (ya fue liberada) por haber golpeado y escupido a un soldado israelí; éste formaba parte de una patrulla que fue a detener por actos terroristas a su padre y le recuerdo que la madre en 2001 colocó una bomba en una pizzería en Jerusalén matando a ocho personas y se la sentenció a 16 cadenas perpetuas. En el 2011 fue liberada junto a otros casi mil terroristas en intercambio por un solo soldado israelí. En Israel, EE.UU. Canadá, Uruguay, Chile y otros países, los hechos del llamado gatillo fácil son castigados con energía, pero no se permiten los excesos en las manifestaciones públicas o cortes de rutas. En democracia debemos apreciar y respetar a nuestras fuerzas de seguridad y darles los elementos para que cumplan dentro de la ley. A Verdún le pido que busque videos donde el Hezbollah y otras organizaciones educan con ametralladoras y cinturones con explosivos a niños de escuelas primarias palestinas. La legendaria Golda Meir dijo: "La paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros".



Jorge Rubnicius

DNI 4.392.258

Gracias profesor Cesar

Desde hace varios años ocupamos uno de los espacios culturales del Distrito. Cantar es una pasión maravillosa que nos lleva a expresar sentimientos presentes, a soltar emociones y nos transporta a ese lugar donde queremos estar. Cada clase es un lujo y un placer. Asistimos a ellas felices. Cada uno con sus sueños, con sus desafíos, con sus propuestas y ¡con sus logros! Algunos cantamos como solistas, otros aún no nos animamos, pero todos formamos el coro bajo dirección del profesor Cesar V. Ramirez. De manera especial queremos darle las gracias al profesor por estar, por la perseverancia, por el compromiso, por el respeto, por enseñarnos y valorarnos y por sobre todo "por aguantarnos". Como al finalizar cada clase le decimos: Gracias profe Cesar, estamos orgullosos de ser sus alumnos.

Alumnos de canto y vocalización

CMDS Rosa Ziperovich



Boleto sin la emisión del papel

La asesoría letrada de la Municipalidad no dictaminó que la falta de emisión del boleto papel en el transporte urbano genera que, quien sufra un accidente en el transporte, se verá privado de un elemento de prueba muy importante, toda vez que deberá acudir a testigos para probar su calidad de pasajero.

Roberto A. Meneghini

DNI 6.069.678



Los juegos de las Cuatro Plazas

Vivo a dos cuadras de las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas, Barrio Belgrano. Es un desastre la plaza donde están los juegos para niños. Se convirtió en una zona peligrosa. Mal estado de la cerca, vidrios rotos, juegos en malas condiciones. Directamente no hay arena, es todo tierra. Es una lástima que la Municipalidad, y a quien le corresponda, no mantengan el lugar. Ojalá mediante la difusión se pueda lograr volver a tener ese espacio público para que los niños y todas las personas puedan disfrutar tranquilos.



Yanina Otero



El pozo del geriátrico

Vergüenza que el acceso al geriátrico provincial de Ayolas y Necochea tenga semejante hundimiento en su acceso y por donde circulan personas con dificultades.



Patricia Ortiz

DNI 16.745.127