El TAS, como no podía ser de otra manera, falló a favor de River Plate rechazando los argumentos con los cuales la dirigencia de Boca Juniors intentó lograr en los escritorios lo que no pudo sobre el verde césped del Santiago Bernabeu. Ese Boca, que por casi una década fue por lejos el equipo que mejor representó al fútbol argentino, que ganó casi todo lo que disputó, ya no existe. La dirigencia de Boca que desnudó su impotencia ante el TAS, pretendiendo que en los escritorios se le otorgara el premio que mereció y ganó River, por haber jugado mejor, amén de haber recibido el reconocimiento de los propios jugadores y el técnico de Boca. Hay un dicho que hace mención al lugar que ocupan las cosas improcedentes, que dice que “de todo se vuelve, menos del ridículo”.

Juan José de Guzmán