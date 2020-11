De padres e hijos

Entre las variadas y desvariadas situaciones que nos toca vivir en estos tiempos, quiero referirme a una que se ha hecho muy común en la sociedad argentina, por lo menos, ya que no sé cómo será en otras partes del mundo. Se trata de la relación entre los padres y los adolescentes (que van desde los 13 hasta los 35 y 40 años de edad en algunos casos). Cuando los padres los interpelan por su mal comportamiento, la mayoría de ellos no escuchan, discuten. Les discuten abiertamente a sus padres, esgrimiendo justificativos tan carentes de sustento, que da pena escucharlos. Y llevan la discusión hasta tal punto, que la tornan insoportable. ¿Y quiénes la abandonan? ¿Quiénes se declaran vencidos aún con la clarísima exposición de argumentos favorables en la mano?: los padres. Los padres, a los cuales insólitamente la tozudez de sus hijos los avasalla con tanta fuerza, que de interpeladores pasan a ser interpelados. Y así se insertan y echan raíces en la casa familiar, entre otras cosas, el caos, la intolerancia, la irrespetuosidad y la incomunicación, que es uno de los peores males sociales, porque se identifica plenamente con la indiferencia, quizás la peor de las características humanas. A lo que hay que agregarle, la comodidad de este sector social de vivir en la casa paterna “hasta que la muerte los separe”. Sin interesarle cómo se gana la vida papá, y con mamá de sirvienta, yendo y viniendo incansablemente dentro y fuera de la casa, sin que a estos “mozalbetes” se les ocurra preguntarle, por lo menos, en qué pueden ayudarle. Mamá es polifuncional y creen que inagotable. No valoran siquiera que es, como dice la Biblia, la primera lámpara que se enciende en casa, y la última que se apaga; en tanto, se niegan a recibir la educación que desea impartirles, no así los servicios que tan generosamente les brinda. Es tiempo de revertir esta situación, de darle igualdad a la relación padres-hijos, y de aprovechar los conocimientos y enseñanzas maternales y paternales para ir construyendo un mundo mejor para las generaciones venideras.