Leo y releo la "batería de medidas" que el gobierno se apresta a lanzar para amortiguar el impacto inflacionario en los préstamos hipotecarios UVA. Por las dudas les recuerdo que la inflación para el 2018 iba a ser de 15 % y termina siendo 50 %. Y que la deuda del Hipotecario sube con la inflación. Aclarado esto, por lo que entiendo "esta gran medida" es bajar un poco la cuota y esa quita sumársela a la deuda capital. Obvio que este capital es indexable. Más le agregas, más se indexa (aumenta). Es una buena noticia, pero para los bancos. Ya que siguen teniendo todo atadito, indexado, actualizado. Y si no pagás, se quedan con tu casa. Después de este "maravilloso salvataje" al deudor hipotecario sólo le pido a Dios que me dé unos 40 o 50 años más de vida (tengo 57) para poder cumplir con mis acreedores. El año que viene Cambiemos, pero de gobierno. Me quedo con la frase de Lerner: pasamos de la inmoralidad a la incapacidad.

Jorge Milesi