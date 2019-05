Si tuviera que describir a Pichincha, el barrio donde nací lo haría con cierta nostalgia. Vería a los niños jugando a la pelota o andando en bici por las veredas. Me vendría el recuerdo de los vecinos en verano sentados en la vereda, buscaban un poco de aire fresco y compañía. Pero, por sobre todo, disfrutaba con esa sensación de seguridad, tranquilidad y camaradería que impregnaba sus calles y destacaba a su gente. ¡Pero es así! Hay que aceptar que el tiempo transforma costumbres. Hoy mi barrio no es el mismo. Se lo ve pujante, lleno de energía y de gente que lo transita a toda hora, lo cual le suma un atractivo muy particular. Pero es también debido a ese cambio un tanto desprolijo que, Pichincha, embriagada de cerveza, está gestando una impronta en donde parece haberse perdido el respeto por la convivencia. “Se va a tener que acostumbrar al ruido”, me dijo el dueño del local cercano. Y así como vibra de energía la nueva Pichincha, así también vibran nuestras casas debido a la frecuencia de motores y vibran la cabeza y el cuerpo al son de la música y de las voces en un vano intento por conciliar el sueño. A decir verdad, me duelen muchas cosas. Me duele la falta de empatía de aquellos que “porque a mí no me sucede” no les importa el sufrimiento del otro. Me molestan los trámites estériles y me fastidia terriblemente la lentitud y desidia de las autoridades. ¿Saben ustedes de cuándo son las ordenanzas que regulan los bares y el ruido? Sí, de 1964 y 1972. ¿Qué les impide a los concejales actualizar las ordenanzas existentes o generar nuevas normativas? ¿Qué le impide al Poder Ejecutivo ser resolutivo cuando se trata de polución auditiva a sabiendas de que la exposición prolongada al ruido deteriora la salud física y psíquica de los afectados? Y lo comparto con todos ustedes, ciudadanos rosarinos, porque lo que hoy padecemos nosotros en Pichincha les puede pasar a cualquiera de ustedes en cualquier momento y en cualquier parte de la ciudad. Apelo a la empatía de todos mis vecinos para que defiendan el derecho a una vida sana. Apelo a la conciencia de los comerciantes para que obren con mayor responsabilidad pensando más en el prójimo que en sus intereses. Y también apelo a aquellos ciudadanos que hemos elegido como nuestros representantes para que con objetividad y libertad cumplan con el rol político que se les ha conferido. Solo así se entiende que Pichincha somos todos.

