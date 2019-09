Cuando pase el temblor

A semanas de las elecciones primarias y cada vez más cerca de las generales, nos vamos dando cuenta del país en el que seguiremos viviendo después del 10 de diciembre. Todavía estaremos pobres y endeudados, no hay santo remedio para este malestar, no hay macumbas ni oraciones que hagan más ameno el camino que tendremos que transitar para salir de este pozo. El dólar no bajará el 11 de diciembre y los que no comen no empezarán a comer la semana del cambio de mando. Como pasa después de cada asunción, cuando las aguas se calman para los (previamente) candidatos, los ciudadanos dejamos de ser Ricardo, el panadero que no puede pagar los impuestos; Silvia y sus hijos, que no pueden comer; o Pablo, que no los puede mandar a la escuela; y volvemos a ser números en boca de algún ministro. Volvemos a ser porcentajes y no veremos a nuestros representantes caminando nuestros barrios hasta las siguientes elecciones.

María Emilia Renzone