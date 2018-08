Crisis social y económica

La crisis económica y social en pleno desarrollo en la región Argentina responde a una multiplicidad de factores. En efecto, el modelo de acumulación capitalista adoptado en las últimas décadas basado en el extractivismo sojero, la minería a cielo abierto y la explotación petrolífera no podía generar otro resultado que el aumento de la pobreza y la indigencia. El capitalismo es un sistema mundial, y la llamada globalización, con predominio del capital financiero no es otra cosa que la expansión de esos capitales siempre especulativos. Es una falacia afirmar que en el devenir de este sistema se producirá un efecto derrame, hace mucho tiempo los estudiosos de la economía política han señalado que la concentración de capitales sólo genera mayor concentración. Entonces más personas lanzadas al abismo de la exclusión social. La crisis en marcha ha sido autoproducida, no es un efecto colateral, forma parte de un plan que evidencia afinidades electivas siguiendo los términos de Max Weber. Aclarando, decimos que si quienes están ubicados en los puestos claves del gobierno del Estado argentino son operadores de los banqueros vernáculos y transnacionales, las políticas que ejecutan están y estarán orientadas a beneficiar a esos sectores. Además, el proceso de disciplinamiento social se exhibe en el aparato represivo como quedó demostrado en diciembre de 2017 con la sanción de la reforma previsional. La alianza no declarada de grandes capitalistas, burócratas sindicales y una importante porción de la dirigencia política deja al desnudo que las desavenencias entre ellos son circunstanciales diferencias entre aspirantes a perpetuar un orden injusto.

Las expresiones de Carlotto

Enriqueta Estela Barnes May Wauer de Carlotto, una de las principales representantes "chic" de la extrema izquierda argentina, en un intento desesperado por descalificar el contenido de los "cuadernos de las coimas" y haciendo gala una vez más de su carácter desdeñoso y altanero, más un altísimo síndrome de superioridad, "mostró la hilacha" y afirmó: "¿Cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta?". Se nota que para la distinguida activista de "algunos" derechos humanos, la condición de escribir perfectamente es exclusiva de los niños bien y los intelectuales de izquierda.

Ideología dogmática

Durante años las teorías garantistas del tristemente célebre juez Zaffaroni fueron entronizadas en la provincia de Santa Fe. Los ciudadanos quedaron casi indefensos por una política penal que privilegiaba a los delincuentes y el narcotráfico creció geométricamente. En cierta oportunidad, en una sucesión de hechos increíbles, el ex gobernador Bonfatti retiró inexplicablemente su denuncia contra quienes también, inexplicablemente, habían baleado su casa. Hoy el virus se expandió y los tiroteos son cosa cotidiana. Rosario tomó tanta fama de insegura que el turismo ha decrecido notablemente. Todo esto lo debemos en gran medida a la "ideología" dogmática de los socialistas, que ante su total fracaso ahora desvían la atención hacia una reforma de la Constitución provincial, con intenciones de perpetuarse. No nos dejemos engañar una vez más.

"A mí nunca nadie me pagó nada"

Cristina, ¿a qué abogado (aunque no hubiera sido exitoso) se le hubiera ocurrido, ante una denuncia de cobro de soborno, pedirle a su defendido que salga a aclarar por los medios que nunca recibió ese soborno? Elemental, Cristina, todos saben por más ingenuos que fueren, que las coimas se pagan a intermediarios que son los que tomarán los recaudos y actuarán en consecuencia para que ese soborno llegue a destino sin rozar las manos del acusado. Ni el más ingenuo de los habitantes podría imaginar un pago directo. Ni el más ingenuo, excepto que estemos hablando de un militonto.



Agradecimiento a un centro cultural

Agradezco a Centro Cultural Distrito 7, situado en Ovidio Lagos al 700 (ex cine Gardel), por la cortesía recibida a diario, donde preparan desayunos y almuerzos. Asimismo, dan obras de teatro y clases de música con eficiencia y cordialidad. ¿En qué consiste su fórmula perfecta? Trabajo, honestidad y amor.



