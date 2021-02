Creer o no creer, esa es la cuestión

Emulando a Shakespeare, planteamos una nueva opción en un contexto agresivo y engañoso. Nos movemos buscando una salida a esa disyunción que nos crean las situaciones que se suceden en forma constante en el vivir de todos los días. Durante 2020 reinó una gran incertidumbre que ya se gestaba para el incierto panorama de estos dos primeros meses del presente año. Argumentan acerca de lo que ocurre con la inseguridad y los hechos comienzan a revelar una realidad cruel y quedan muy lejos diversas manifestaciones discursivas. Nos prometen, como dice un viejo dicho, “el oro y el moro” y, finalmente, ni son migajas. Nuestra escala de valores no existe. El mundo parece que va transformándose en muchos lugares ante la crisis sanitaria y se organizan las sociedades con disciplina, reglas y mayor solidaridad. ¿Estarán aprendiendo? ¿Y nosotros? Trajinamos entre el creer como una forma de ilusión y el no creer, el aumento de la desesperanza. Pensamos que, a esta altura de los acontecimientos, no debemos caer en la esquizofrenia argentina. Necesitamos volver a creer primero en nosotros y reiniciarnos, de a poco, en aquellos temas relacionados con la moral y la ética. La confianza y el interés deben expresarse para resolver estas insolencias y descaros permanentes. Es el momento de decir basta. Refundemos la sociedad y cada uno de nosotros asuma que la opción se inclina por creer en nosotros mismos y creer que la transformación es posible. La voluntad por dejar un legado a las futuras generaciones puede ser el camino hacia una Argentina nueva y diferente. ¿Seremos capaces de iniciarlo?