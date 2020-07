Cosas de la pobreza

Hace unos días, estaba sentado en la puerta de entrada de mi casa leyendo un libro, en momentos en que pasó un señor y me ofreció unos productos alimenticios que andaba vendiendo. Al responderle que no le compraría, me dijo que hace 10 meses anda ofreciendo distintos productos y no vende nada, que por favor le comprara algo. Le respondí que lo entendía, pero que yo hace 10 años que no trabajo, por lo que no manejo ni un peso. A lo que el hombre, me contestó: "pero ¿una jubilación, una pensión, un plan, nada?". "Nada, a mí no me ingresa ni un peso mensualmente, por lo que vivo solamente de lo que aportan mi señora y mis hijos en esta casa", le dije. Levantó sus cosas del piso el hombre y con una mirada, mezcla de bronca y enojo, me dijo: "No mientas viejo", y se fue. Yo me quedé lamentando no haber podido comprarle algo de lo que me ofrecía y pensando: "Yo sé las broncas que se pasa cuando uno sale a vender en la calle, porque vendí diarios, cuadros, masitas, cubanitos, pollitos bebé y alguna otra cosa más. Sé también que, pareciera ser, la mala suerte se ensaña con uno cuando más necesidades existen, y uno sale a rebuscárselas. Por eso lo justifico a este hombre, que con fastidio me trató de viejo mentiroso. Tal vez, al verme sentado leyendo un libro se imaginó que yo estaba en una mansión sentado frente al mar. Y me dije: "¡Las cosas que tiene la pobreza!". Y recordé la frase de Martín Fierro que dice: "Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir". Aunque, este hombre, lo único que me pidió fue que le comprara algo.

Daniel E. Chavez

Pésimo servicio de la EPE

Maipu al 900, pleno microcentro. Desde el miércoles 1º nos cortan el suministro eléctrico de madrugada hasta las 16, más o menos. Estamos sin agua en los edificios, ni ascensores, todo lo que teníamos en las heladeras ha ido a la basura. Ademas, realizan cortes intermitentes de segundos de duración, que ya han quemado varios electrodomésticos. Demás está decir que hay gente que no puede subir las escaleras, familias con niños, y gente que trabaja en sus casas y no puede hacerlo. La EPE se limita a darnos un número de reclamo. Un desastre.

Javier Salcedo

Datos innecesarios

La denuncia formulada por el periodista Jorge Lanata en su programa de televisión en el sentido que el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, realizó viajes en veintitrés vuelos privados, sin entrar a analizar su veracidad o no, entiendo que no debió mencionar que en los mismos se incluían modelos ya que ello implica entrometerse en cuestiones privadas que pueden llegar a afectar, seriamente, a las relaciones de familia. Podría haber denunciado que iban acompañantes ajenos al quehacer futbolístico. Lo opinado no implica censura a la libertad de prensa.

Roberto A. Meneghini

Un lector contesta con altura

Se trata del señor Roberto Rubén Sánchez, quien en su carta de fecha 4 del actual, con mucha solvencia, seguridad y respeto le contestó la carta publicada en este mismo diario por el señor Esteban Giannuzzi, siendo el tema: "Embestida por el casquete polar (III)". No tengo más que felicitarlo por dirigirse a quien lo denostara en su carta también publicada en este medio con altura, demostrando además de conocimientos y cultura, saber como dirigirse a quien critica simplemente por opinar diferente, pero que en una manera vulgar y agresiva lo difamara. Aplausos.

DNI 4.265.619

Revisen los protocolos

Muchos de los protocolos por el Covid-19 están escritos y aprobados por ignorantes e inexpertos. Ejemplo, colas en la veredas con temperaturas bajo cero en el Registro Civil, en tribunales, en bancos, entre otros. Todos vacíos por dentro. Todos los días. Gente que enfermará y ocupará camas por gripe, neumonía u otras enfermedades. Para revisar inmediatamente.

Carlos López

DNI 18.559.466