Corruptos en libertad

La sociedad está viendo (y viviendo) la misma descarnada descripción que utilizó Discépolo para inmortalizar en un tango cómo los valores de siempre son reemplazados por paradigmas nuevos. Los argumentos de defensa que utilizan los multiprocesados por hechos de corrupción nos invitan a considerar la etapa de "instrucción penal" que toda causa debe transitar basándose en las pruebas, no ya como de "investigación" sino como de "persecución política o judicial". Observaremos cómo sus costosos abogados, protectores ante los distintos fueros, logran mediante sus ardides que los tribunales penales que habían fallado en un sentido den un vuelco copernicano en sus argumentos y cambien 180 grados la interpretación de los mismos. Entonces, el mismo que hace "nada" no daba mérito para que un condenado esperase la confirmación de su pena en libertad lo haga ahora valiéndose de un cambio en la composición de los jueces (caso Boudou y el Tribunal Oral 4). Entonces deberemos soportar que el ex vicepresidente se pasee por canales de TV amigos y ante detestables silvestres panqueques con disfraz de periodistas nos diga muy suelto de cuerpo que seguirá "luchando por la verdad". Veremos también, como en una película que pasa ante nuestros ojos, cómo un fiscal federal que defendía los derechos de los ciudadanos se cruza de vereda para lograr que a los corruptos no les llegue nunca la confirmación de que son corruptos, porque "hasta que se demuestre lo contrario serán inocentes". Veremos pasar imágenes de policías que son parte de bandas de ladrones o traficantes, de curas pedófilos defendidos por las jerarquías eclesiásticas. Veremos también, absortos, como el Santo Padre se preocupa (en demasía) por el avance de la justicia sobre probados corruptos enviándoles rosarios para mitigar el calvario que están viviendo entre rejas. Mientras tanto nos informarán que "no hay forma de bajar el riesgo país".

Juan José de Guzmán