Conversaciones en el vecindario

Armar un relato atractivo, es el prodigio o la alquimia de todo escritor. Pero lógicamente todo depende de la intensidad de las imágenes que uno irá combinando. Hace unos días estuve conversando con una vecina y amiga, que tiene un salón de belleza, cosmetología, perfumería y regalos de fantasía, ubicado en avenida Nuestra Señora del Rosario a la altura del 2800, en uno de los flancos del llamado "barrio Plata". En derredor a su comercio se sitúan otros también legendarios, como un bar llamado "Tranvía 26", y una peluquería a cuyo titular apodan "Pelusa", personaje que, al igual que los taxistas, conocen hasta las células del alma de cualquier paraje. Y algunos comercios más de vieja data a partir de la esquina de la avenida que les mencioné y ésta otra llamada Ovidio Lagos. Perfecto. Pero lo concreto es que pretendo llegar a lo siguiente, ya que en el coloquio pasaron un ramillete de temas que iban y volvían del entonces a la actualidad y, junto a esta amiga, nos hicieron reír realmente como pocas veces. Ocurre que en la balanza ubicamos en un platillo a las actuales generaciones, con su falta de valores, la adoración del dinero logrado fácilmente y una impronta de pesadumbre, desconcierto y hasta tristeza que se evidencia en muchos rostros. Mientras que en el otro platillo ubicábamos el jolgorio y la alegría que deslizaba desde la televisión, por dar un ejemplo, entre los años 1965 y 1974, un programa llamado "La Tuerca" donde en un extracto titulado "Los jubilados", Guido Gorgatti; Osvaldo Pacheco; Tincho Zabala; Vicente Rubino y el Pato Rafael Carret, excelentes actores, hacen morir de risa hasta el día de hoy a quien se atreva a observarlos por Youtube en su propio teléfono celular. En fin, cuestiones de otros tiempos, otros hombres, y un mismo país, el nuestro."

Felipe Demauro

DNI 6.072.937

Peronismo para principiantes

La famosa dicotomía peronismo-antiperonismo es una realidad y tiene sus fundamentos. No es político, es moral. Perón participó del golpe de Uriburu a Yrigoyen, después en el de Farrell y desde ahí fue elegido democráticamente en el año 1946. Su primer medida fue recibir a los nazis y darles asilo. En el año 1947 tomó la medida de mandar a asesinar indígenas Pilagá en lo que se llamó la masacre de Rincón Bomba por no dejarse explotar. Después por una traición a sus camaradas de armas fueron a destituirlo y llamó al pueblo a que lo defienda, fue el bombardeo a plaza de mayo masacrando civiles, el huyó, no se inmoló como Salvador Allende. Desde el exterior con todo el oro robado al país y el recibido de los nazis para darle asilo, armó a los Montoneros para que asesinen militares haciéndoles creer que hacían una revolución y cuando volvió creó la Triple A para asesinar esos Montoneros que se le habían ido de las manos. Después ese ejercito paraestatal que el llamaba Somatén como Franco en España fue utilizado por Videla y sus asesinos para seguir la tarea comenzada con Perón.

Rubén Deninno

Conexión al servicio de cloacas

Aguas Santafesinas no cumple ni con su trabajo de conexión ni con atender nuestros reclamos. El 29 de agosto pasado realizamos el trámite para la conexión de cloacas. Desde la fecha vinieron seis cuadrillas con sus respectivos empleados y ninguno de ellos pudieron aún realizar la conexión. Les pedimos por favor a las autoridades de la empresa nos den una solución de este problema ya que es un local dedicado a la distribución de alimentos donde los clientes no pueden utilizar el servicio de baños. Ahora, eso sí; ya enviaron la primer factura para pagar la conexión. Esperamos una respuesta inmediata a nuestro reclamo. El número de requerimiento es c-2019-48573 y la dirección es Pellegrini 4268, número de cuenta 109-0177454-000-7.

Vicente A Moreno

DNI 6.030.130