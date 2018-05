Contraturno de educación física

Me gustaría poder hacer público un caso que creo no debe ser el único y es importante que la población rosarina lo conozca. Solidaridad como primera palabra, que es lo que perdió lamentablemente nuestra querida Escuela N° 66 General Las Heras con la asunción de la nueva directora. Luego de una seguidillas de reclamos y cartas firmadas y de no obtener respuestas siquiera desde la Región 5 del Ministerio de Educación, me veo obligada y con suma tristeza a hacer pública la impunidad con la que se está tratando a nuestros hijos y la falta de consideración y respeto a los padres que solo queremos lo que nuestros hijos tienen por derecho: educación. Por una modificación, según los directivos de la escuela que el Ministerio dispuso este año, se decide cumplir con contraturno la materia educación física, a realizar en el horario de 14 a 15.20 para alumnos de 7º grado turno mañana. Desde que conozco a esta escuela, ya más de 13 años, y habiendo finalizado el ciclo lectivo mi hijo mayor que hoy tiene 17, el contraturno de dicha materia siempre se realizo de 12 a 13 horas para ambos turnos. Hoy se comunica a los padres que deja de ser así. Como era de esperar, la mayoría de los padres pedimos colaboración de parte de maestros y directivos con notas y firmas para poder seguir, al menos éste último año de los chicos, con el horario anterior. Nunca hubo predisposición de la señora directora ni de la vicedirectora ya que fuimos citados a reunión y no dieron presencia. Idas y vueltas para conseguir otra escuela para que mi hija cumpla con la materia, una de las propuestas de estas impunes personas fue que rindiera la materia. Con comunicaciones confusas y pasado el plazo de la espera de reunión y solución, como también una respuesta de parte de la supervisora de educación física, me remito a solicitar de manera personal la posibilidad que dos alumnas, mi hija y una compañera, puedan permanecer en el establecimiento por dos horas luego del horario normal de clases. La respuesta fue negativa. No conforme a ello me comunico con la coordinadora del nivel socioeducativo de esta región que muy amable y predispuesta se dedica a tratar de solucionar está problemática. Se pone en contacto con la supervisora de la escuela quien refiere estar al tanto de todo y también se niega a dicha solicitud, poniendo las mismas excusas que desde un principio se nos plantea: Buscar otra escuela, un centro de educación física y bla bla... Por consejo de esta amable coordinadora, realizamos nota nuevamente y personalmente mi esposo se dirige al Ministerio de Educación para pedir por favor que estas dos niñas puedan quedarse en su escuela por dos horas hasta llegar a hacer gimnasia ya que la negativa de que puedan es por "protocolo de seguridad". No sólo no le reciben la nota sino que vuelven a repetir la misma cantaleta de posibilidades. Ahora yo me pregunto: ¿Dónde esta la predisposición de estas personas que asumen cargos en el Ministerio y en nuestras escuelas y actúan a su antojo tapándose por un protocolo de seguridad que yo en la Ley de Educación no encuentro plasmado? ¿Dónde están los derechos de estas niñas que quieren hacer gimnasia? ¿Dónde esta la consideración después de tantos años como padres y partícipes de la escuela? Vergüenza que la gran mayoría de las personas que deberían representarnos y ser solidarios con nuestros niños con la inseguridad que se vive hoy y más en la zona que se encuentra el establecimiento, no se tenga en cuenta nada de ello. Vergüenza al sentir la ausencia y burla ante la espera de respuestas de parte de directivos y de supervisores que han asumido un trabajo por elección.

Ruth Anabela Damario

DNI 30851629





La Municipalidad de Funes nos discrimina



Los vecinos de Colinas de Funes leímos con gran sorpresa y a su vez con mucha indignación que la Municipalidad de Funes tiene como proyecto la renovación de la plaza San José incorporando fuente de agua, mobiliario y luces con fondos que aportará la Nación, mientras que los vecinos de Colinas de Funes hace meses le propropusimos la refuncionalización del espacio ubicado entre las calles El Pampero, El Mortero, José Ingenieros y Juan Manuel de Rosas como espacio de recreación para las familias y dirigido especialmente a los niños para lo cual propiciamos que se trasladen los juegos que se encontraban sin uso por la construcción de la Escuela Nº 1.061 y se realicen las obras necesarias para su acondicionamiento. Por otro lado los vecinos desarrollamos y presentamos un proyecto al secretario de Planeamiento que fue aprobado. Al mismo tiempo varios vecinos donamos juegos para ser instalados en la plaza, algunos fueron considerados aptos y otro no. A pesar de ello, ninguno fue instalado. También se donaron plantas y árboles que están muriendo, nos contactamos con una empresa que donó luminarias LED para colocar en dicha plaza y que no se pudieron colocar por falta de recursos del municipio para comprar 20 metros de cables y fueron devueltas a su fabricante. Nos contactamos con diferentes empresas que donaron pintura, pinceles, cubiertas que luego pintaron los vecinos para hacer juegos recreativos, macetas, mesas y sillas pero no fueron nunca instaladas y hoy se encuentran tiradas y desparramadas por toda la plaza. También fuimos a una reconocida fábrica de juegos recreativos para evaluar la posibilidad de poder incorporar alguno de ellos. Queremos destacar que estamos hablando de una plaza que está funcionando y que se encuentra a escasos 200 metros del colegio recientemente inaugurado, totalmente a oscuras, sin un banco ni cesto de residuos. A partir de la aprobación del proyecto realizado en conjunto entre los vecinos y Planeamiento la respuesta de la Municipalidad fue el poco esfuerzo de instalar un par de juegos y después evasivas y desidia total del tema. Nuestros reclamos no significan ni grandes inversiones de dinero, ni grandes esfuerzos, teniendo en cuenta además, que siempre nos hemos ofrecido para colaborar en todo lo que sea necesario. Pero no solamente somos discriminados ante la propuesta de la plaza; hemos presentado expedientes solicitando muchos trabajos relacionados con arreglo de calles, iluminación, paradas de colectivos, lomos de burro y poda de árboles, que nunca fueron respondidos. Los pocos realizados fueron mediante donaciones de los vecinos, como por ejemplo artefactos de luminarias, 23 equipos de alarmas vecinales, cable acerado para luminaria pública, postes y carteles para la señalizaciones de calles, zanjas realizadas por gente contratada, carteles para lomos de burro. Todo lo donado está sin mantenimiento. Es evidente que el accionar de la Municipalidad no es equitativo para sus habitantes, priorizando los recursos y energía con un criterio que desconocemos pero que como consecuencia, desatiende las necesidades y las propuestas de nuestra zona, convirtiéndonos a los habitantes de Colinas de Funes en "ciudadanos de segunda". En reiteradas oportunidades solicitamos una audiencia con el intendente Diego León Barreto para trabajar en conjunto. En dos oportunidades fue concedida y en ambas fue cancelada a pocas horas de la reunión, al día de hoy seguimos esperando. Nos sentimos muy indignados y discriminados pero seguiremos reclamando y accionando para que esta injusticia se termine.

Graciela Barreca, Alberto Blanch, Inés Ceregido de Cariolo y siguen las firmas







Tomar un libro en las manos



Nosotros, los que amamos el oficio de escribir, y los que lo han amado siempre, lo hacemos con palabras que surgen de historias, reflexiones, aprendizajes, fantasías, sensaciones, adquiriendo la forma de novela, de ensayo, cuento, poesía o relato. Si usted toma un libro en sus manos, tiene una cita privada con el escritor. Desde la tapa a la contratapa todo fue hecho para narrarle cosas que en ese encuentro íntimo, exclusivo, desnuda ante ustedes su propia alma. Ya sea si lee hasta el final sin parar, o salteado, o le cueste interrumpir esa comunicación casi mágica. Es el escritor y usted. Nadie más. El nexo irreemplazable es el libro. Su tapa, su olor, su interior, subliman la entrega. Está allí. Solo espera llegar a sentir las caricias de sus ojos ávidos. Existen muchas formas de leer, todo puede ser útil, pero ese singular embrujo dual, en el cual se respiran sus letras, se tocan sus hojas, se subraya y se disfruta, solo lo logra el libro entre sus manos.

Edith Michelotti

Basta de noticias falsas en las redes

El pasado jueves 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Diferentes medios gráficos, digitales y televisivos se manifestaron en defensa del periodismo profesional y contra de las noticias falsas publicadas en las redes sociales, lo cual nada tiene que ver con informaciones periodísticas de calidad, incluso con errores de sintaxis notables. El 6 de abril de este año, varios medios argentinos se reunieron con el fin de analizar estrategias ante el escenario planteado por la difusión de noticias maliciosas. Desde hace tiempo se publican en las redes sociales contenidos erróneos que terminan desluciendo el rol importante que cumple el periodismo para la comunidad. Diferentes escritos no tienen relación con la redacción de aquellos trabajadores de prensa que han sido formados debidamente para ejercer la profesión, que han egresado de institutos terciarios y facultades con conocimientos acabados en la escritura y con el gran desafío de brindar a los lectores información veraz. Bajo ningún punto de vista podemos permitir que las redes sociales terminen devorándose el ejercicio profesional de los periodistas. Ojalá se tome conciencia de lo que esto significa. Porque, de lo contrario, seguirán existiendo contenidos pésimamente redactados y noticias mentirosas.

Marcelo Malvestitti