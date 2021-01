Consideración con el personal de salud

El lugar no tiene aire acondicionado considerando que el personal trabaja con el cuerpo totalmente cubierto, incluso la cara, lo cual amerita una temperatura ambiental acorde, y no debajo de una galería como deben hacerlo. Además, mi esposa tuvo que esperar “haciendo cola bajo el sol” hasta ser atendida. Más allá de la belleza del lugar, realmente no impresiona como un lugar adecuado para el fin propuesto.