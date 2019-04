Don Jesús Silva y Fernández fue cónsul de España en Rosario en el período previo al Congreso de la Lengua Española celebrado en nuestra ciudad en el año 2004. La ciudadanía debe conocer que, además de sus méritos diplomáticos, fue factor decisivo en la localía del magno acontecimiento. Argentina pasaba por una grave crisis, Rosario no era ajena. No obstante, Silva y Fernández hizo conocer a las autoridades del Instituto Cervantes y Real Academia Española, responsables del congreso, las posibilidades como la dimensión cultural de Rosario y sus ciudadanos. Fue Silva y Fernández quien bregó por mantener la sede en nuestra ciudad. Primero ante pedido del entonces presidente Fernando de la Rúa, luego en el período de Eduardo Duhalde, asimismo de quien fuere designada presidente del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner, ya desde la Cancillería de España. Las altas autoridades nacionales requerían, en base a la emergencia económica, crisis del año 2001 y secuelas, trasladar el congreso a la ciudad de Buenos Aires, no lo lograron, entre otras razones por el aporte y lucha de quien conocía la capacidad de Rosario y su gente. Dio razones más que suficientes para que las autoridades del Congreso mantuvieran a Rosario como sede. Ante el reciente congreso celebrado en la ciudad de Córdoba, vale la pena esta recordatoria, las personas que importan como sus acciones no merecen el olvido. Desde estas simples líneas rindo homenaje a quien Rosario debe en gran parte aquel mérito y distinción, Jesús Silva y Fernández, mi reconocimiento, verdadero ciudadano ilustre de la ciudad.

Leonardo Gentile Capella

Un recuerdo a nuestros héroes

Observo importantes mejoras y tareas de mantenimiento en general en nuestro Parque Independencia, como corte de pastos, pinturas, entre otras cosas. Más teniendo presente que se acerca el Mundial Sub 20 de Rugby, en junio próximo, y una de las sedes es nuestra ciudad. Los partidos se disputarán en la hermosa nueva cancha sintética del Hipódromo. Estas mejoras son fundamentalmente para los rosarinos y todo aquel visitante que desee disfrutar nuestra hermosa ciudad. Pero un hecho curioso se da en el cementerio "El Salvador", donde también observamos mejoras de importancia (nuevas rampas, iluminación, veredas, pintura en los muros por calle Godoy), pero aquí se da que dichas pinturas con fondo blanco tienen hermosas banderas argentinas flameando hasta llegar a la ochava de Godoy y Ovidio Lagos, donde aparece una pintura política que no es coherente con la filosofía del resto. Propongo por ejemplo y en consonancia con el gran respeto que les debemos y en pos de mantener eternamente encendida la llama de nuestra patria en nuestros corazones, se plasme en dicho lugar una gran imagen de Nuestra Gesta en Malvinas. Tenemos talentosísimos artistas locales que pueden hacerlo y sería un sitio de gran respeto y memoria eterna a todos nuestros héroes que defendieron nuestra Patria, enlazando esta imagen con las banderas flameantes del resto de los muros. Hago esta petición a las autoridades pertinentes, con el gran deseo que la imagen de la Patria y nuestros héroes esté en un muro y sea el reflejo de la llama eterna de todos nosotros.

La muerte de una niña

En la localidad de Martínez, donde resido, un perro mezcla de Dogo mató a una niña de 6 añitos, una tragedia tristísima. Hace cuatro años, habida cuenta de tantas muertes acaecidas en Argentina por perros Pitbull y otros que mataron niños, escribí una nota en un diario del interior replicada por la cofradía que unen a los amantes de estos perros, incluso por el presidente de criadores de esa ciudad y de esa raza. Fueron tantas los improperios, descalificaciones, deseos y amenazas de muerte, que algunos fanáticos de los mismos decían que verían de buen agrado que sus mascotas me despedazaran con sus propias fauces, sin exagerar 50 potenciales criminales. Esta situación me llevó a pensar que habría que hacer a algunos dueños exámenes psicológicos para saber si están capacitados para tener esas bestias, y si tienen los conocimientos básicos para educarlos. Es evidente la extrapolación del instinto animal en estos personajes que se ufanan del poder de sus perros demostrado en ocasiones hasta el paroxismo del crimen, simbiosis poco disimulada de gente con poco apego a la especie humana. Necesitan ser mirados y admirados. Hace unos días, una de estas personas golpeaba con un palo a un joven y el perro le arrancaba la oreja estando en el piso. Estos animales están prohibidos en otros países.

Roberto Rubén Sánchez

