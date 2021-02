Conducta imperdonable

La conducta evidenciada por todos los involucrados, desde los beneficiados por lo que ya se conoce como “vacunación VIP” hasta el propio presidente es total y absolutamente inaceptable. Ginés debió ser sacado de su puesto hace meses, desde el momento que aseguró que la pandemia no llegaría a la Argentina. Y me es imposible creer que Alberto Fernández o Carla Vizzotti no estuvieran al tanto de los acontecimientos habiendo sido vacunados sindicalistas, legisladores y otros allegados suyos. El caso del periodista Horacio Verbitsky, el autoproclamado abanderado de la igualdad, me resulta particularmente indignante. En mi consideración pasó de ser un periodista con el cual -si bien no siempre coincidía- al menos sí me parecía un profesional consecuente con su ideología y principios. Después de este escándalo no me quedan dudas: es ciertamente una persona comprometida con sus principios e ideología, el problema es que ambos dejan mucbo que desear. Me gustaría creer que beneficiados y responsables serán investigados por la Justicia y, de ser hallados culpables, recibirán una sanción acorde al delito. Me gustaría, pero sé que no va a ser así. Además de la premonitoria campaña de impunidad orquestada desde el gobierno para exculpar a los acusados por corrupción de la gestión que finalizó en 2015, ya lo dijo el presidente: el ex ministro de Salud fue víctima de un “escenario de escarnio mediático”. ¡Qué perverso es el periodismo independiente!